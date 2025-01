Bom Dia! O amanhecer é sempre convidativo... Sentir a vida não é uma obrigação, mas uma necessidade que emana das profundezas do ser... Viver é empolgante e gratificante... Feliz dia!

"A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade, querer com mais doçura." (Lya Luft).

Nossa existência é feita de diferentes etapas. O novo que se apresenta diante de nós, de uma hora para outra, supõe uma consistente capacidade de administrar e de fazer sinceras escolhas. O passar dos tempos não apenas permite a soma dos anos, mas favorece a transformação interior. O tempo tem a força de nos lapidar, permitindo a transparência da essência. A maturidade não chega de repente, ela é construída aos poucos, nos detalhes da vida. Cada dificuldade enfrentada, cada escolha feita e cada lição aprendida nos conduzem a esse estado de compreensão mais profundo. Com o tempo, os olhos perdem um pouco das ilusões, mas ganham clareza. Começamos a enxergar as coisas como realmente são, sem os filtros das expectativas irrealistas. Isso não significa que a vida perde o encanto, mas que aprendemos a valorizar o que é genuíno, simples e verdadeiro. Aceitar a vida com menos sofrimento é uma das dádivas da maturidade. Percebemos que nem tudo está sob nosso controle, e está tudo bem. A aceitação não é resignação, mas uma forma de encontrar paz em meio aos desafios. Passamos a entender que a serenidade não está na ausência de problemas, mas na forma como lidamos com eles.

E é nesse entendimento que surge a tranquilidade, como um bálsamo que acalma o coração e nos ensina a viver com mais leveza. A maturidade também nos transforma no modo de querer. Os desejos tornam-se mais suaves, menos urgentes, mais alinhados com o que realmente importa. Queremos menos coisas e mais momentos.