Bom Dia! Janeiro está quase se despedindo... Somente gratidão pela oportunidade de viver o primeiro mês do novo ano... Teremos pela frente mais 11 meses... Sejamos criativos e intuitivos... Viver sem se distrair do momento presente... Feliz dia!

“Não pare e não abaixe a cabeça. As respostas vêm do alto.” (@camposde.margaridas).

Há dias em que o peso do caminho nos faz querer parar, em que as perguntas parecem não ter resposta e o cansaço ameaça nos fazer desistir. Mas é justamente nesses momentos que devemos erguer os olhos e lembrar que a vida se move, mesmo quando não enxergamos o que vem pela frente. A resposta nem sempre está onde procuramos, mas ela existe — e, muitas vezes, chega de onde menos esperamos. A esperança está em manter a caminhada, mesmo sem todas as certezas.

A pressa em querer entender tudo pode nos cegar para os sinais que Deus nos dá ao longo do percurso. Ele não grita, mas sussurra nas entrelinhas da vida, nos pequenos detalhes do dia a dia, nos encontros inesperados, nas palavras que aquecem o coração. Cada passo dado com fé é um testemunho de confiança em algo maior, um lembrete de que nem toda resposta vem no nosso tempo, mas sempre chega no tempo certo. Erguer a cabeça é um ato de resistência contra o medo e a desesperança.