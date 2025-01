Bom Dia! A claridade anuncia a chegada de um novo dia e de uma semana de atividades, compromissos e de muita convivência... Como é bom recomeçar e sentir a alegria de viver... A disposição tem tudo a ver com nossa espiritualidade... Hoje é o dia de São Sebastião, o padroeiro do Rio de Janeiro... Feliz dia e semana!

Somamos dias, semanas e anos. Cronometramos segundos, minutos e horas. O tempo se mistura com os pensamentos e os sentimentos. Tudo o que fzemos e planejamos cabe dentro da moldura do tempo. Não somos escravos no tempo, mas sabemos que ele é parâmetro para que possamos realizar tudo o que sonhamos.

Para além do cronológico, cada pessoa tem seu próprio tempo. Respeitar o tempo de cada nem sempre é fácil. Num mundo marcado pela velocidade e pela instantaneidade, que possamos nos fixar no essencial. O tempo é um dos maiores mestres que temos. Ele nos transforma, nos molda, e, às vezes, nos força a encarar mudanças que inicialmente podem parecer desafiadoras, mas que carregam lições valiosas. A mudança é o sinal de que estamos vivos, aprendendo e nos adaptando ao que a vida nos apresenta. Permanecer igual pode parecer confortável, mas é nas mudanças que descobrimos o quanto somos capazes de crescer e nos reinventar.

Cada fase da vida deixa marcas que nos tornam quem somos. O tempo leva algumas coisas, mas também nos presenteia com novas percepções, maturidade e a oportunidade de olhar para trás com gratidão. Ainda bem que a vida nos convida a mudar, a deixar para trás o que não nos serve mais e a abrir espaço para o novo. O tempo não apaga as experiências, mas as reorganiza dentro de nós, permitindo que elas nos fortaleçam. Mudar não é sinônimo de perder-se, mas de reencontrar-se em uma nova versão, mais consciente e mais alinhada com o que realmente importa.