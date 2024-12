A convivência humana é repleta de desafios, mas também de oportunidades para crescer

A justiça verdadeira começa na alma, no momento em que reconhecemos o valor do próximo e nos esforçamos para respeitá-lo em sua individualidade. Não é um processo automático, mas uma escolha diária de agir com atenção e compaixão. E, ao fazermos isso, percebemos que esse cuidado com o outro também nos transforma. Tornamo-nos mais atentos, mais gentis, mais humanos.