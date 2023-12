Atento aos pormenores dos fatos, costumo prestar muita atenção para perceber em que momento o pior trouxe o melhor. Me explico: por mais exigente e dolorida que seja uma situação, sempre surge, nas entrelinhas, algo positivo. É evidente que a dor do momento não permite que seja destacado o positivo. Num dia desses, num velório, a família enlutada estava admirada com os relatos dos amigos: nem eles sabiam o quanto de bem a mãe tinha feito por pessoas até estranhas.