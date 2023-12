Bom Dia! Acordando aos poucos... Os dias andam com menos movimento... O final do ano é comemorado com intervalos maiores... Só gratidão, apesar de ter sido um ano exigente... Hoje é o dia dos Santos Inocentes: Herodes mandou matar os meninos de dois anos para baixo... A Igreja dedica um dia para estes santos que perderam a vida precocemente... Muitas crianças, em nossos dias, passam fome, são maltratadas... Temos um longo caminho a percorrer... Feliz dia!