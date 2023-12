Bom Dia! O Natal foi intenso... Que bom que existe um dia para comemorar o nascimento de Jesus... Por uns instantes, a humanidade se volta para a família e para o próximo, aqueles que padecem por não terem o necessário... A Festa do Natal é, liturgicamente, tão significativa que, durante a semana seguinte, a Igreja celebra a Oitava do Natal... As mesmas alegrias do Natal se repetem em todos os dias da nova semana... Ainda é tempo de dizer: Feliz Natal!