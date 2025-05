Dicas práticas para harmonizar carnes e vinhos

Equilíbrio de sabores é o segredo da harmonização de carnes e vinhos. Hihitetlin / adobestock.com.br

A harmonização de carnes e vinhos é uma prática que aprimora vivências gastronômicas. Afinal, as combinações adequadas tendem a realçar os sabores das carnes, equilibrar texturas e proporcionar a melhor experiência para o paladar.

Na superfície da língua, as papilas gustativas contêm células responsáveis pela percepção de doce, salgado, azedo e amargo. Saber associar ingredientes, acompanhamentos e bebidas nas refeições é o que garantirá a degustação da melhor versão de cada sabor.

Para mostrar que esta não é uma tarefa complicada, o Supermercados Andreazza dá exemplos práticos de como harmonizar carnes e vinhos:

Carnes leves e vinhos leves

Cortes de peixes como salmão, tilápia e bacalhau pedem vinhos brancos leves e frescos. Rótulos feitos a partir de uvas como Sauvignon Blanc, Chardonnay e Pinot Grigio são boas pedidas. A acidez e o frescor dessas bebidas realçam a delicadeza e o sabor da carne.

Já para receitas com salmão cru, um espumante Brut é a escolha ideal. Ele também acompanha com maestria boa parte dos pratos da culinária japonesa que não vão ao fogo.

Pratos com frango – seja grelhado, seja assado ou com molhos leves –, por sua vez, harmonizam muito bem com vinhos brancos de médio corpo. O já citado Chardonnay é uma das opções certeiras para essas ocasiões.

Carnes gordurosas e vinhos ácidos e com taninos

A gordura da carne influencia diretamente na escolha do vinho. Cortes mais gordurosos harmonizam bem com vinhos tintos. Isso porque essa classe tem níveis elevados de tanino, que garantem textura suave e uma sensação de adstringência na boca.

Alguns exemplos certeiros dessa combinação são vinhos Malbec e Syrah com carnes como lombo suíno e contrafilé bovino. Já cortes como costela suína e picanha encaixam com opções mais encorpadas, como Cabernet Sauvignon.

Há ainda outras características da bebida que aprimoram a experiência gastronômica. A acidez de vinhos brancos como Sauvignon Blanc combina perfeitamente com pratos gordurosos. Já vinhos levemente doces, como o Riesling, harmonizam com carnes defumadas. A doçura também permite equilibrar sabores mais salgados e picantes nos pratos.

Molhos intensos e vinhos complexos

Quando a carne vem acompanhada de um molho especial, é necessário considerar as características do prato como um todo no momento da harmonização. Receitas de frango com molhos mais robustos, por exemplo, combinam com um Pinot Noir. Leve, terroso e elegante, também casa muito bem com molhos à base de cogumelos.

A carne de porco com molhos mais agridoces é engrandecida pelo Pinot Grigio, um vinho branco, leve e com acidez marcante. Já molhos carregados em especiarias, como os chutneys, harmonizam perfeitamente com rótulos de caráter floral e adocicado, como os rosé.