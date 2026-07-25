Turnê celebra uma década de clássicos da música internacional  

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Uma big band de 22 artistas revisita cinco décadas de sucessos. Rafa Costa / Celebration Band / Divulgação

O que começou há dez anos, a partir da iniciativa de um grupo de músicos apaixonados pelos grandes clássicos da música internacional, transformou-se em uma das mais atuantes formações do gênero no Sul do país.

Para comemorar essa trajetória, a Celebration Band inicia a turnê “Celebration Band On The Road – 10 anos | 10 palcos”, um circuito que levará o grupo a dez teatros em dez cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A abertura da temporada será no dia 6 de agosto, em Caxias do Sul, com o espetáculo cênico-musical “A Time to Remember”. A produção reúne sucessos que marcaram as décadas de 1960 a 2000 em uma experiência que combina música ao vivo, imagens, iluminação e interação com o público.

– Esta turnê representa dez anos de trabalho e evolução. Queremos mostrar ao público o quanto a Celebration Band amadureceu, refinou seu repertório e cresceu musicalmente. Chegar aos teatros com esse espetáculo é uma forma de comemorar essa trajetória e retribuir o carinho de quem nos acompanha ao longo do tempo – comenta o fundador e guitarrista da Celebration Band, Gilmar Diefenthaler.

A turnê também marca outro momento de consolidação para a banda. Ao longo dessa primeira década, a Celebration Band realizou mais de 300 apresentações, passou por cerca de 200 cidades, alcançou um público estimado em mais de 100 mil pessoas e ultrapassou a marca de 10,5 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.

Por dentro do espetáculo

O conceito do espetáculo cênico-musical “A Time to Remember” surgiu a partir da construção do repertório e ganhou forma com a colaboração da equipe de direção.

– Quando analisamos o repertório, percebemos que todas as músicas tinham relação com a história do vinil. Já os diretores de cena Adriano Basegio e Julia Ludwig identificaram que a sequência de músicas permitia construir uma narrativa inspirada na Jornada do Herói, passando pelo nascimento, pelas descobertas, pelos desafios e pelo empoderamento. Assim, aproveitamos para convidar o público a fazer uma viagem no tempo, em um roteiro que alterna momentos de grande energia com passagens mais intimistas – explica o diretor artístico da turnê, Marcelo Delacroix.

No palco, uma big band formada por 22 artistas – entre cantores, backing vocals, músicos da seção de cordas e metais, guitarristas, tecladistas, baixista, baterista e percussionista – conduz o público por um repertório que atravessa cinco décadas da música internacional.

Clássicos, como “Sultans of Swing”, do Dire Straits, “Take On Me”, do A-ha, “Suspicious Mind”, de Elvis Presley, “Xanadu”, de Olivia Newton-John e “Rasputin”, de Boney M., ganham novos arranjos e são acompanhados por cinco telões de LED com conteúdo criado exclusivamente para a apresentação. O espetáculo também conta com iluminação cênica e figurinos que reforçam a narrativa proposta pelo show.

Para Diefenthaler, é justamente a integração entre a música e os elementos cênicos que diferencia a nova produção das apresentações tradicionais da banda.

Não é apenas um show, é um espetáculo. O grande diferencial em relação ao que fazemos normalmente é a incorporação de coreografias, cenas e uma história que conecta toda a apresentação. As músicas não estão no repertório de forma aleatória, elas fazem parte de uma narrativa com começo, meio e fim GILMAR DIEFENTHALER Fundador e guitarrista da Celebration Band

A equipe criativa contempla a direção artística de Marcelo Delacroix, direção de cena de Adriano Basegio e Julia Ludwig, criação audiovisual para os telões de Rafael David e Fabio Rodrigues, iluminação cênica de Carol Zimmer e figurinos assinados por Luciana Delacroix.

Próximas paradas

Após a estreia em Caxias do Sul, a turnê “Celebration Band On The Road – 10 anos | 10 palcos” seguirá por outros nove teatros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Em terras gaúchas, o espetáculo passará por

Santa Cruz do Sul (20/8)

Porto Alegre (16/9)

Ijuí (24/9)

Novo Hamburgo (8/10)

Bento Gonçalves (15/10)

Lajeado (29/10)

Carazinho (26/11)

Em solo catarinense, as apresentações serão em

Criciúma (11/11)

Lages (12/11)

Embora o roteiro comemorativo esteja concentrado na região Sul, a proposta é levar o espetáculo para outras cidades do país posteriormente.