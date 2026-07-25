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Turnê celebra uma década de clássicos da música internacional  

Celebration Band leva clássicos dos anos 1960 aos 2000 para os palcos 

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