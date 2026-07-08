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Tacchini Medical Center oferece área de exames exclusiva para mulheres na Serra Gaúcha

Iniciativa do espaço de saúde inclui ambiente exclusivo para exames e Espaço VIP para acompanhantes

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Victória Armando

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