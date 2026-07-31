Supermercado gaúcho sorteia dez vales de um ano de compras grátis

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As ações reforçam o compromisso do Andreazza com a comunidade. UPPLAY MKT Digital / Divulgação

O segredo do sucesso de muitos negócios está no relacionamento construído com o consumidor. Prova disso é o Supermercados Andreazza, que há cinco décadas dedica sua tradição familiar à valorização do cliente gaúcho e à transformação da região.

Em 2026, para celebrar 55 anos lado a lado com a comunidade, o grupo lançará a campanha Aniversário Premiado Andreazza.

— Este marco representa uma história construída junto com nossos clientes. A cada aniversário, buscamos retribuir a confiança do público com uma ação ainda mais especial — conta o sócio-diretor do grupo, Jaime Andreazza.

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Hoje, o Grupo Andreazza possui diversas lojas no Rio Grande do Sul. As unidades estão localizadas nos municípios de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Vale Real, Nova Petrópolis, São Marcos, São Leopoldo, Arroio do Sal e Capão da Canoa.

Confira três motivos para aproveitar a campanha Aniversário Premiado Andreazza:

Quem ganha é o cliente

O Supermercados Andreazza comemora 55 anos com uma trajetória marcada pela proximidade e pelo compromisso de oferecer qualidade, economia e confiança às famílias da Serra Gaúcha.

Por isso, mais do que uma promoção, a campanha de aniversário foi idealizada para agradecer aos clientes por fazer parte dessa história. Durante o período, serão promovidas diversas ativações em loja, premiações instantâneas e ações especiais dedicadas à comunidade.

R$ 300 mil em prêmios

Em uma das maiores campanhas promocionais já realizadas pela rede, o Aniversário Premiado contará com mais de R$ 300 mil em prêmios. Ao final do período, serão sorteados dez vales de um ano de compras grátis, cinco motos elétricas, cinco iPhones, cinco TVs de 50 polegadas, cinco PlayStation 5 e dez carrinhos malucos, uma ação em que cada cliente terá até dois minutos para encher o carrinho, podendo levar para casa todos os produtos que conseguirem colocar nele durante esse tempo.

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Além do sorteio final, os clientes também concorrem a prêmios instantâneos diretamente nos caixas das lojas — com chances diárias de ganhar.

Como participar

A campanha Aniversário Premiado ocorre de 19 de agosto a 18 de setembro. Para participar é simples: a cada R$ 300 em compras, o cliente informa o CPF no caixa e recebe um cupom digital. A partir daí, basta cadastrá-lo no site da promoção e torcer.