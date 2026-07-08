Saúde da Mulher: Tacchini Medical Center inaugura espaço exclusivo para exames em Bento Gonçalves

Espaço VIP e Espaço da Mulher integram o Tacchini Medical Center. Tacchini / Divulgação

A rotina de consultas e exames preventivos faz parte da vida da maioria das brasileiras. Pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), mostra que 76% das mulheres consultaram um ginecologista no último ano. Ao mesmo tempo, a experiência das pacientes tem ganhado espaço nas estratégias de hospitais e centros de saúde, que vêm investindo em estruturas capazes de tornar a jornada de atendimento mais acolhedora, integrada e confortável.

A tendência vai além da incorporação de novas tecnologias. Ambientes com mais privacidade, fluxos que reduzam deslocamentos internos e espaços exclusivos para determinados perfis de pacientes fazem parte das iniciativas voltadas à humanização da assistência, especialmente em áreas como a saúde da mulher, em que acolhimento e conforto podem contribuir para uma experiência mais positiva durante consultas e exames.

É nesse contexto que o Tacchini Medical Center inaugurou, neste ano, o Espaço da Mulher, um ambiente exclusivo voltado ao cuidado da saúde feminina em Bento Gonçalves. Integrado à nova estrutura, o local foi projetado para reunir em um único espaço os principais exames ginecológicos e das mamas, como ecografias e mamografias, priorizando privacidade, conforto e agilidade no atendimento.

O espaço contará com duas salas de ecografia que atendem demandas como ecografia de mama, transvaginal e de abdômen, uma sala de mamografia e uma sala de espera de acesso restrito.

Para Fabiane Dolinksi, gerente do Tacchini Medical Center, manter os exames em dia e realizá-los com profissionais de confiança é extremamente importante para obter o diagnóstico precoce.

— Temos os melhores equipamentos e a melhor equipe técnica para entregar o melhor resultado de prevenção. Poder oferecer acesso a essa estrutura é o que nos move.

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Espaço da Mulher

O agendamento de exames no Espaço Mulher pode ser realizado através do aplicativo Meu Tacchini. Chegando no espaço, é só realizar o check-in caso tenha o plano Tacchini ou o pagamento, em caso de particular.

Após o atendimento na recepção, a paciente é conduzida a uma área reservada, onde será preparada adequadamente para os exames, permanecendo em um ambiente exclusivo para o público feminino.

Dessa maneira, é possível realizar mais de um exame de forma contínua, sem a necessidade de se deslocar por diferentes ambientes ou trocar de roupa diversas vezes.

A privacidade é prioridade. Apenas profissionais da saúde circulam pela área, enquanto os médicos e equipes de apoio acessam as salas por outro corredor, encontrando a paciente já está posicionada para o exame.

— Oferecemos privacidade, conforto e experiência diferenciada — reforça Dolinksi.

Experiência integrada

Além do espaço voltado à saúde da mulher, o Tacchini Medical Center reúne no mesmo endereço um centro cirúrgico para procedimentos ambulatoriais e um Centro de Diagnóstico por Imagem com tecnologia de última geração.

A nova unidade foi pensada para facilitar a jornada do paciente, oferecendo exames e cirurgias de baixa e média complexidade em um único local, com agilidade, conforto e segurança para clientes do Plano de Saúde Tacchimed e Particular.

“Espaço VIP”

Para os acompanhantes, seja na realização de exames ou cirúrgicos, o Tacchini Medical Center oferece um espaço exclusivo de espera. O “Espaço Vip”​​ foi projetado para oferecer mais comodidade durante o período de atendimento.

Com salas privativas, televisão, frigobar e acompanhamento de uma profissional responsável por orientar cada etapa do atendimento, o local apresenta um ambiente acolhedor, tranquilo e com estrutura diferenciada.

— Além de ofertar aos acompanhantes, também oferecemos o espaço para quem vai realizar uma série de exames e vai permanecer o dia inteiro na estrutura. Ali, ele vai ter o “dia do check-up" de forma mais confortável e privativa — ressalta a gerente do Tacchini Medical Center.