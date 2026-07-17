O que fazer em Bento Gonçalves: guia completo de vinícolas, gastronomia e passeios

Ler resumo

Bento Gonçalves combina tradição italiana, enoturismo e cenários que encantam turistas no inverno gaúcho. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Com temperaturas baixas , paisagens cobertas pela neblina e uma atmosfera acolhedora, o inverno transforma a Serra Gaúcha em um dos destinos mais procurados do Brasil.

Cidades como Bento Gonçalves atraem visitantes de diferentes estilos em busca de experiências que combinam gastronomia, cultura, natureza e o charme típico da estação mais fria do ano.

Para os casais, a cidade oferece cenários românticos entre vinhedos, piqueniques ao pôr do sol e hospedagens charmosas em meio à natureza, criando momentos únicos na Serra Gaúcha.

Leia Mais Com previsão de frio intenso, Bento Gonçalves reforça Campanha do Agasalho

Já para grupos de amigos e famílias, o destino proporciona diversão e descontração em passeios por vinícolas, roteiros gastronômicos e eventos culturais.

Com o convite para "Viver o Inverno em Bento", a Secretaria Municipal de Turismo apresenta a programação de eventos do segundo semestre, reforçando a cidade como um dos principais destinos turísticos da estação.

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo, a proposta é oferecer experiências que conectem os visitantes à história, à cultura e às tradições locais.

Reconhecida como Capital Brasileira do Vinho e referência nacional em enoturismo, Bento Gonçalves permite conhecer de perto o processo de produção vinícola, degustar rótulos premiados e vivenciar o legado da imigração italiana.

A cidade fica a aproximadamente 120 km de Porto Alegre, com acesso por rodovias e opções de transportes agendados e excursões.

Confira três motivos para visitar Bento Gonçalves

As melhores vinícolas para visitar em Bento Gonçalves

Bento Gonçalves integra o Vale dos Vinhedos, região de vinícolas da Serra Gaúcha. Aprovale / Divulgação

As vinícolas ficam abertas o ano todo, mas ganham um charme especial nesta época do ano. Com o clima frio e degustações que aquecem o visitante, roteiros como o Vale dos Vinhedos, os Caminhos de Pedra e a Vera Vista, que conecta os distritos de Faria Lemos e Tuiuty, proporcionam paisagens deslumbrantes, contato com a natureza e vivências ligadas à cultura e às tradições locais.

Muitas vinícolas exigem agendamento prévio, principalmente para degustações especiais e experiências exclusivas. Também é possível almoçar, jantar, realizar piqueniques e harmonizações em várias opções na região.

Qual vinícola visitar em Bento Gonçalves? Elencamos algumas opções:

Casa Valduga: Via Trento, 2355 - Vale dos Vinhedos

Via Trento, 2355 - Vale dos Vinhedos Lovara: Rua José Benedetti, 222 - Salgado

Rua José Benedetti, 222 - Salgado Mena Kaho: Rua Joaquim Toniollo, 635, bairro São Vendelino

Rua Joaquim Toniollo, 635, bairro São Vendelino Miolo Wine Group: RS-444, 21 - Vale dos Vinhedos

RS-444, 21 - Vale dos Vinhedos Vinícola Aurora: ERS-444, KM 14.748, 1575 - Vale dos Vinhedos

Onde comer em Bento Gonçalves

A culinária italiana se destaca na região de Bento Gonçalves. Luanda Ross / Divulgação

A gastronomia é um dos grandes destaques do inverno. Restaurantes, vinícolas e empreendimentos turísticos oferecem experiências que valorizam os sabores, os aromas e a cultura da região, harmonizando a culinária típica com os premiados vinhos e espumantes produzidos no município.

Leia Mais Bento Gonçalves tem novo roteiro que reúne três destinos turísticos

Em Bento Gonçalves, a culinária italiana se destaca. Os restaurantes e cafés coloniais oferecem pratos e produtos regionais. São sucos da uva local, pães artesanais, cucas, queijos e diversos tipos de massas caseiras. Além disso, os clássicos italianos: polenta, galeto e sopa de capeletti não ficam de fora do menu tradicional.

Paisagens de tirar o fôlego

Serra gaúcha proporciona momentos de contemplação da natureza. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

A cidade está localizada na Serra Gaúcha, e é conhecida pelo relevo montanhoso e vales profundos que revelam vistas de tirar o fôlego. O contato com a natureza permite momentos de contemplação e encanto nos cenários cinematográficos.

Há quem busque a paz dos campos e quem prefira o melhor lugar para fotos. Independente do seu objetivo, preparamos uma lista de possíveis cenários imperdíveis para visitar em Bento Gonçalves:

Mirantes do Vale dos Vinhedos

Vinhedos da Casa Valduga

Região da Vinícola Miolo

Estrada dos Caminhos de Pedra

Vale do Rio das Antas

Pórtico de entrada de Bento Gonçalves

Passeio de Maria Fumaça