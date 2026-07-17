Inverno na Serra Gaúcha: descubra os atrativos de Bento Gonçalves

Com temperaturas baixas, paisagens cobertas pela neblina e uma atmosfera acolhedora, o inverno transforma a Serra Gaúcha em um dos destinos mais procurados do Brasil.
Cidades como Bento Gonçalves atraem visitantes de diferentes estilos em busca de experiências que combinam gastronomia, cultura, natureza e o charme típico da estação mais fria do ano.
Para os casais, a cidade oferece cenários românticos entre vinhedos, piqueniques ao pôr do sol e hospedagens charmosas em meio à natureza, criando momentos únicos na Serra Gaúcha.
Já para grupos de amigos e famílias, o destino proporciona diversão e descontração em passeios por vinícolas, roteiros gastronômicos e eventos culturais.
Com o convite para "Viver o Inverno em Bento", a Secretaria Municipal de Turismo apresenta a programação de eventos do segundo semestre, reforçando a cidade como um dos principais destinos turísticos da estação.
Conforme a Secretaria Municipal de Turismo, a proposta é oferecer experiências que conectem os visitantes à história, à cultura e às tradições locais.
Reconhecida como Capital Brasileira do Vinho e referência nacional em enoturismo, Bento Gonçalves permite conhecer de perto o processo de produção vinícola, degustar rótulos premiados e vivenciar o legado da imigração italiana.
A cidade fica a aproximadamente 120 km de Porto Alegre, com acesso por rodovias e opções de transportes agendados e excursões.
Confira três motivos para visitar Bento Gonçalves
Vinícolas renomadas
As vinícolas ficam abertas o ano todo, mas ganham um charme especial nesta época do ano. Com o clima frio e degustações que aquecem o visitante, roteiros como o Vale dos Vinhedos, os Caminhos de Pedra e a Vera Vista, que conecta os distritos de Faria Lemos e Tuiuty, proporcionam paisagens deslumbrantes, contato com a natureza e vivências ligadas à cultura e às tradições locais.
Muitas vinícolas exigem agendamento prévio, principalmente para degustações especiais e experiências exclusivas. Também é possível almoçar, jantar, realizar piqueniques e harmonizações em várias opções na região.
Qual vinícola visitar em Bento Gonçalves? Elencamos algumas opções:
- Casa Valduga: Via Trento, 2355 - Vale dos Vinhedos
- Lovara: Rua José Benedetti, 222 - Salgado
- Mena Kaho: Rua Joaquim Toniollo, 635, bairro São Vendelino
- Miolo Wine Group: RS-444, 21 - Vale dos Vinhedos
- Vinícola Aurora: ERS-444, KM 14.748, 1575 - Vale dos Vinhedos
Gastronomia da Serra Gaúcha
A gastronomia é um dos grandes destaques do inverno. Restaurantes, vinícolas e empreendimentos turísticos oferecem experiências que valorizam os sabores, os aromas e a cultura da região, harmonizando a culinária típica com os premiados vinhos e espumantes produzidos no município.
Em Bento Gonçalves, a culinária italiana se destaca. Os restaurantes e cafés coloniais oferecem pratos e produtos regionais. São sucos da uva local, pães artesanais, cucas, queijos e diversos tipos de massas caseiras. Além disso, os clássicos italianos: polenta, galeto e sopa de capeletti não ficam de fora do menu tradicional.
Paisagens de tirar o fôlego
A cidade está localizada na Serra Gaúcha, e é conhecida pelo relevo montanhoso e vales profundos que revelam vistas de tirar o fôlego. O contato com a natureza permite momentos de contemplação e encanto nos cenários cinematográficos.
Há quem busque a paz dos campos e quem prefira o melhor lugar para fotos. Independente do seu objetivo, preparamos uma lista de possíveis cenários imperdíveis para visitar em Bento Gonçalves:
- Mirantes do Vale dos Vinhedos
- Vinhedos da Casa Valduga
- Região da Vinícola Miolo
- Estrada dos Caminhos de Pedra
- Vale do Rio das Antas
- Pórtico de entrada de Bento Gonçalves
- Passeio de Maria Fumaça