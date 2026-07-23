Câmara Municipal de Bento Gonçalves recebe visita de estudantes 

Estudantes do IFRS em visita à Câmara Municipal de Bento Gonçalves. Tchaylen de Souza / Câmara Municipal de Bento Gonçalves

Em 13 de julho, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves recebeu a visita de estudantes do terceiro ano dos cursos Técnico em Viticultura e Enologia e Técnico em Informática do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), que tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do poder legislativo. A iniciativa é realizada anualmente e integra as ações desenvolvidas na disciplina de sociologia.

– Já realizei essas visitas inúmeras vezes e o retorno dos alunos é bastante positivo. Eles relatam que, além de visualizar na prática os assuntos estudados em aula, conseguem entender melhor o papel dos Três Poderes – explica o professor Jonathan Henriques do Amaral, que conduziu o grupo durante a atividade.

Confira os principais destaques da visita e descubra por que a ação é tão importante para a formação dos jovens e a construção de um futuro mais democrático.

Acompanhamento da Sessão Ordinária

Durante a visita, os estudantes acompanharam a Sessão Ordinária do dia. O grupo pôde ver tramitação de matérias, debates em plenário, processos de votação e a organização das bancadas parlamentares.

O objetivo central da atividade foi complementar conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Entre eles, destacam-se temas relacionados à organização do Estado, às funções dos poderes, aos cargos eletivos e ao processo legislativo.

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Entendendo o trabalho do poder público

A rotina de trabalho dos vereadores foi outro ponto importante abordado durante a atividade. Por isso, foi mostrado aos alunos como esses profissionais atuam na representação da comunidade, na elaboração de leis e na fiscalização das ações do poder executivo.

– As turmas também realizaram visita guiada à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ao Memorial do Legislativo, ao Palácio Piratini e ao Tribunal de Justiça, como parte integrante das atividades curriculares – conta Amaral.

Por um futuro melhor

De portas abertas à população, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves acredita que atividades como a visita dos alunos do IFRS contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes. Ao fomentar a proximidade com a comunidade, a instituição incentiva que os jovens sejam mais participativos e comprometidos com a democracia.

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