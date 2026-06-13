Com previsão de frio intenso, Bento Gonçalves reforça Campanha do Agasalho

Parte das peças recebidas são distribuídas na Central do Agasalho. Janine Gelenski / Divulgação

O frio já começou a dar sinais no Rio Grande do Sul. Previsões meteorológicas da Climatempo para junho indicam temperaturas abaixo da média histórica em grande parte do Estado, além da atuação de massas de ar frio e da possibilidade de geadas em diferentes regiões. Nesse cenário, ações de arrecadação de agasalhos ganham ainda mais relevância.

Lançada em 4 de maio, a Campanha do Agasalho de Bento Gonçalves segue em andamento até 30 de junho. Sob o tema “Compartilhe calor e faça a diferença na vida de alguém”, a mobilização tem como principal objetivo reforçar os estoques públicos de roupas e cobertores para garantir atendimento ágil às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

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Em comunicado oficial, a Prefeitura destaca a adesão inicial da comunidade, com doações chegando diariamente aos pontos de coleta. O balanço preliminar ainda evidencia o espírito solidário da população de Bento Gonçalves, que mais uma vez se mobiliza para apoiar quem precisa nos meses mais rigorosos do ano.

Em três pontos, confira como funciona a Campanha do Agasalho de Bento Gonçalves e como contribuir com a causa:

1. O que doar?

A campanha recebe roupas e acessórios de inverno em bom estado de conservação, limpos e prontos para uso. Entre os itens mais necessários, estão casacos, blusas de frio, mantas, cobertores, gorros, cachecóis, meias, luvas e calçados fechados para públicos feminino e masculino, adultos e crianças. Todas as doações passam por triagem na Central do Agasalho, onde são separadas e organizadas antes da distribuição.

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2. Onde doar?

Há diversos pontos de coleta distribuídos por Bento Gonçalves para facilitar a participação da comunidade. As doações podem ser entregues nas secretarias municipais, subprefeituras, Câmara de Vereadores, supermercados, agências bancárias e em todos os locais identificados com as caixas oficiais da campanha.

Quem preferir também pode fazer a entrega diretamente na Central do Agasalho, localizada na Avenida Osvaldo Aranha, 1.105. O atendimento ocorre às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

3. Como as doações chegam a quem precisa?

Após passarem por triagem e organização na Central do Agasalho, as peças arrecadadas são distribuídas diretamente à população em situação de vulnerabilidade social.

O atendimento ocorre tanto na própria Central quanto por meio de ações descentralizadas realizadas nos bairros do município. A próxima distribuição, por exemplo, está marcada para 19 de junho, a partir das 10h, na EMEF Professora Maria Borges Frota (Rua Pastor João Rodrigues de Jesus, 192).