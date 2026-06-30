Campanha do Agasalho 2026: ação incentiva solidariedade na Serra

A estação mais fria do ano iniciou oficialmente no domingo (21) com marcas abaixo dos 10°C em várias cidades gaúchas. Para preparar a população para as baixas temperaturas, campanhas de arrecadação de itens de inverno são criadas. Na Serra Gaúcha, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves participa como ponto oficial de coleta de doações.
Entre os dias 1º e 30 de junho, a população arrecadou peças para aquecer o inverno de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Devido a demanda por roupas quentes, a primeira etapa da campanha será encerrada no dia 30 de junho. Mas a arrecadação foi prorrogada e segue no mês de julho. As peças de inverno ser entregues na sede da Câmara, na Av. Doutor Casagrande, 270, de segunda à sexta, das 8h às 17h.
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Por que doar?
Mais do que doar uma peça de roupa, participar da Campanha do Agasalho é um ato de solidariedade que pode transformar vidas. A iniciativa reforça a empatia e a solidariedade ao possibilitar que o cidadão se coloque no lugar do próximo e pense nas necessidades do outro.
Também ressalta o senso de comunidade ao mobilizar e fomentar a participação da população, demonstrando o espírito de união em prol de uma causa comum, fortalecendo os laços de cuidado e apoio entre as pessoas.
Quem será beneficiado?
Após a arrecadação na Câmara de Bento Gonçalves, as doações serão destinadas ao Gabinete da Primeira-Dama do município, integrando uma ação conjunta entre os poderes Legislativo e Executivo. De lá, serão encaminhadas para a população.
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O que doar?
É importante que todas as doações estejam limpas e em condições adequadas de uso.
- Roupas
- Calçados
- Cobertores
- Agasalhos
Cuidados ao separar itens para doação
- Doe apenas peças em bom estado de conservação, próprias para uso imediato.
- Verifique se as roupas estão limpas e sem manchas, rasgos ou mau cheiro.
- Certifique-se de que zíperes, botões e demais acessórios estejam funcionando.
- Separe as peças por tipo (casacos, calças, cobertores, calçados, entre outros), se possível.
- Amarre os pares de calçados para evitar que se separem durante o transporte.
- Embale os itens em sacolas ou caixas fechadas para facilitar o armazenamento e a distribuição.
- Priorize a doação de roupas de inverno, como casacos, blusões, calças, meias, luvas, cachecóis e cobertores.
- Antes de doar, pergunte-se: “Eu usaria esta peça hoje?”. Se a resposta for não por causa do estado de conservação, ela provavelmente não é adequada para doação.
Serviço
- Data: até 31 de julho
- Horário para arrecadação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
- Onde: Câmara Municipal de Bento Gonçalves (Avenida Doutor Casagrande, 270)