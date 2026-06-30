Campanha do Agasalho 2026: ação incentiva solidariedade na Serra

Ler resumo

Câmara Municipal de Bento Gonçalves arrecada itens para doação. Tchaylen Souza / CMBG

A estação mais fria do ano iniciou oficialmente no domingo (21) com marcas abaixo dos 10°C em várias cidades gaúchas . Para preparar a população para as baixas temperaturas, campanhas de arrecadação de itens de inverno são criadas. Na Serra Gaúcha, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves participa como ponto oficial de coleta de doações.

Entre os dias 1º e 30 de junho, a população arrecadou peças para aquecer o inverno de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Devido a demanda por roupas quentes, a primeira etapa da campanha será encerrada no dia 30 de junho. Mas a arrecadação foi prorrogada e segue no mês de julho. As peças de inverno ser entregues na sede da Câmara, na Av. Doutor Casagrande, 270, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Siga a @camarabento no Instagram

Por que doar?

Mais do que doar uma peça de roupa, participar da Campanha do Agasalho é um ato de solidariedade que pode transformar vidas. A iniciativa reforça a empatia e a solidariedade ao possibilitar que o cidadão se coloque no lugar do próximo e pense nas necessidades do outro.

Também ressalta o senso de comunidade ao mobilizar e fomentar a participação da população, demonstrando o espírito de união em prol de uma causa comum, fortalecendo os laços de cuidado e apoio entre as pessoas.

Leia Mais Câmara de Bento Gonçalves promove ações sociais e homenagens

Quem será beneficiado?

Após a arrecadação na Câmara de Bento Gonçalves, as doações serão destinadas ao Gabinete da Primeira-Dama do município, integrando uma ação conjunta entre os poderes Legislativo e Executivo. De lá, serão encaminhadas para a população.

Acesse o site da Câmara de Bento e saiba mais

O que doar?

É importante que todas as doações estejam limpas e em condições adequadas de uso.

Roupas

Calçados

Cobertores

Agasalhos

Cuidados ao separar itens para doação

Doe apenas peças em bom estado de conservação, próprias para uso imediato.

Verifique se as roupas estão limpas e sem manchas, rasgos ou mau cheiro.

Certifique-se de que zíperes, botões e demais acessórios estejam funcionando.

Separe as peças por tipo (casacos, calças, cobertores, calçados, entre outros), se possível.

Amarre os pares de calçados para evitar que se separem durante o transporte.

Embale os itens em sacolas ou caixas fechadas para facilitar o armazenamento e a distribuição.

Priorize a doação de roupas de inverno, como casacos, blusões, calças, meias, luvas, cachecóis e cobertores.

Antes de doar, pergunte-se: “Eu usaria esta peça hoje?”. Se a resposta for não por causa do estado de conservação, ela provavelmente não é adequada para doação.

Leia Mais Servidores da Câmara Municipal participam de ações voluntárias em Bento Gonçalves

Serviço