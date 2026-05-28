Descubra o segredo por trás do sucesso do xis caxiense 

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Tradição, identidade local e receitas afetivas ajudam a explicar por que o lanche virou um símbolo cultural em Caxias do Sul

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