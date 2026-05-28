Descubra o segredo por trás do sucesso do xis caxiense 

Com direito até a um dia oficial no calendário, xis faz parte da identidade gastronômica de Caxias do Sul. Cassio Panisson / Sagu / Divulgação

Celebrado em 28 de maio, o Dia do Xis tem um significado especial no Rio Grande do Sul — sobretudo em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde o tradicional lanche supera o conceito de fast food e já tem lugar cativo na identidade cultural.

Inspirado no cheeseburger americano, mas adaptado ao paladar gaúcho ao longo das décadas, o lanche se tornou símbolo da gastronomia local, reunindo receitas, hábitos e memórias afetivas compartilhadas entre gerações.

O protagonismo do xis e do seu “primo” bauru é tão marcante que ambos conquistaram reconhecimento oficial como expressões de relevante interesse histórico e cultural no Estado. Mais do que a valorização gastronômica, essa homenagem reforça a relação entre as iguarias com a própria história da região.

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Para entender o que torna o xis caxiense tão tradicional e por que a data movimenta restaurantes e entusiastas todos os anos, conversamos com Eduardo Comerlato, proprietário da La Fabbrica Juventus, que há 37 anos acompanha a evolução do segmento.

A seguir, ele destaca alguns dos principais motivos para celebrar o Dia do Xis em Caxias do Sul.

1. Faz parte da identidade gaúcha

Muito além de um lanche, o xis virou símbolo cultural no Rio Grande do Sul. E, de forma especial, da cidade de Caxias do Sul, que reúne centenas de estabelecimentos especializados no preparo. Segundo Eduardo Comerlato, o lanche surgiu nos anos 1970, quando os gaúchos, influenciados pela cultura americana, procuraram reproduzir o cheeseburger.

Para conhecer mais sobre a história, conferir o cardápio completo e as opções da casa, acesse o site oficial da La Fabbrica Juventus .

— O nome vem daí: o cheese virou xis. O produto foi adaptado para a cultura local e se espalhou pelo Estado, com cada região criando sua própria versão — explica o proprietário da La Fabbrica Juventus.

Em Caxias do Sul, o diferencial aparece até na montagem, pois o pão é prensado antes dos recheios entrarem no lanche. Isso faz com que cada ingrediente mantenha sua textura e temperatura ideais. A alface, por exemplo, permanece firme e crocante.

2. Ajuda a contar a história gastronômica da cidade

Matriz da La Fabbrica Juventus. Eduardo Benini / Divulgação

Embora a culinária italiana seja uma marca da Serra Gaúcha, Comerlato lembra que existe uma segunda tradição gastronômica urbana em Caxias, formada justamente pelo xis e pelo bauru.

— É nisso que a La Fabbrica Juventus se especializou. Temos muito orgulho da nossa gastronomia e da nossa cultura. Dentro do estabelecimento, toda nossa arquitetura procura refletir essa história, inclusive com graffiti homenageando a cidade.

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3. Se reinventa mesmo após gerações

Fundado em 1989 como Hamburgueria Juventus, o restaurante familiar passou por transformações ao longo das décadas até se tornar a La Fabbrica Juventus, em referência à identidade industrial e italiana de Caxias do Sul. Conforme Comerlato, a mudança de endereço para a Rua Tronca também marcou um dos momentos mais importantes da trajetória da empresa.

— Antes tínhamos um espaço pequeno e alugado , na Rua Marechal Floriano, com uma estrutura que não era adequada para tudo o que queríamos fazer. A mudança para uma nova unidade, que construímos do zero, nos permitiu fazer uma estrutura bem planejada para alçar novos voos.

4. Existem sabores para todos os gostos

Com pão prensado antes da montagem e combinações generosas de ingredientes, xis caxiense atravessa gerações como símbolo da cultura e da gastronomia local. Cassio Panisson / Sagu / Divulgação

Na La Fabbrica Juventus, o cardápio reúne mais de 30 versões de xis, incluindo receitas tradicionais e combinações criadas pela própria casa. Entre os clássicos mais conhecidos estão o Xis Galinha e o Xis Coração. Já entre os autorais, aparecem versões como o Xis à Portuguesa (com pimentões coloridos e cebola); o Xis Califórnia, com proposta agridoce (com lombo suíno e frutas), e opções veganas. Mas o campeão de pedidos é o Xis Dudu.

— Ele é feito com filé picado na faca, mussarela, parmesão, provolone, ovo, maionese, milho, alface, tomate e batata-palha — detalha Comerlato.

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5. As maioneses são uma experiência à parte

De acordo com Comerlato, se existe algo que os clientes associam imediatamente à La Fabbrica Juventus, é o buffet de maioneses artesanais: há sabores como alho, cebola caramelizada, manjericão, crem (raiz forte), pimenta e a tradicional maionese verde.

— O mais legal é que cada pessoa tem uma favorita — garante o empresário.

6. Patrimônio cultural reconhecido no Estado

Entre receitas clássicas e versões autorais, xis conjuga sabor, memória afetiva e tradição nas hamburguerias de Caxias do Sul. Cassio Panisson / Sagu / Divulgação

A partir da Lei nº 16.478/2026, publicada em abril de 2026 pelo governo gaúcho, o xis e o bauru produzidos na cidade de Caxias do Sul, incluindo os da La Fabbrica Juventus, foram reconhecidos como de relevante interesse histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Para Comerlato, a valorização também fortalece o turismo gastronômico da região