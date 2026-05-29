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Centro cirúrgico com foco em conforto e agilidade é inaugurado na Serra Gaúcha 

Tacchini Medical Center conclui abertura gradual com início de cirurgias ambulatoriais, endoscopia e colonoscopia 

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