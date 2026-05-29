Centro cirúrgico com foco em conforto e agilidade é inaugurado na Serra Gaúcha 

Após iniciar os serviços de laboratório e ecografia em abril, o Tacchini Medical Center, do grupo Tacchini Saúde, começa a operar o bloco cirúrgico, que contempla o centro cirúrgico e a área de endoscopia e colonoscopia. O espaço, localizado na Rua General Osório, 477, na região central de Bento Gonçalves, foi planejado para ampliar a oferta de diagnósticos e procedimentos terapêuticos aos beneficiários dos planos Tacchimed e pacientes particulares.
– Nosso objetivo é oferecer um serviço diferenciado para Bento Gonçalves e toda a Serra Gaúcha, unindo tecnologia, agilidade e um atendimento acolhedor. Buscamos referências no Brasil e no exterior para criar um bloco cirúrgico moderno, com equipamentos de última geração e uma estrutura pensada para que o paciente se sinta seguro e confortável em todas as etapas – afirma a médica urologista e diretora técnica do Tacchini Medical Center, Miriam Abboud.
Novas áreas
Conheça, em detalhes, os novos espaços que passaram a integrar a estrutura do empreendimento:
Centro cirúrgico
O centro cirúrgico do Tacchini Medical Center foi concebido para realizar procedimentos ambulatoriais de pequena e média complexidade, permitindo que o paciente receba alta no mesmo dia. A estrutura conta com seis salas cirúrgicas, sendo cinco destinadas a procedimentos gerais e uma exclusiva para oftalmologia – especialidade que volta a ser oferecida pelo grupo Tacchini Saúde em Bento Gonçalves após sete anos.
– Além de trazer a especialidade de volta ao município, vamos oferecer uma estrutura mais moderna, com equipamentos de última geração, como microscópio cirúrgico de alta resolução, facoemulsificador para cirurgias de catarata e vitreófago para procedimentos de retina, que passam a ser realizados pela primeira vez de forma regular na região – diz Miriam.
Entre as áreas atendidas, estão ginecologia, urologia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, angiologia, traumatologia, proctologia, cirurgia pediátrica e cirurgia plástica.
Exames de colonoscopia e endoscopia
Além do bloco principal, o centro cirúrgico inclui duas salas dedicadas a exames de endoscopia e colonoscopia. Os pacientes dessas especialidades contam com ambientes de preparo e recuperação individualizados – com 10 leitos e seis poltronas –, bem como banheiros privativos.
– Sabemos que esses exames podem gerar desconfortos. Por isso, criamos um ambiente mais privativo, acolhedor e confortável, para que o paciente tenha mais tranquilidade durante todo o processo – destaca a executiva.
Os equipamentos utilizados são de última geração e preparados para futuras atualizações tecnológicas, acompanhando os avanços da medicina e ampliando a qualidade dos exames realizados no espaço.
Acolhimento em destaque
O Tacchini Medical Center também foi planejado para proporcionar uma experiência mais acolhedora e confortável. Um dos diferenciais do bloco cirúrgico está na organização do fluxo interno de atendimento. O modelo foi desenvolvido para reduzir ao máximo o contato dos pacientes com áreas técnicas e de circulação, promovendo mais privacidade, tranquilidade e sensação de exclusividade durante toda a permanência no espaço.
Esse acolhimento se estende aos acompanhantes. A recepção do bloco cirúrgico foi concebida sem balcões ou guichês tradicionais, priorizando um atendimento mais próximo e humanizado. O ambiente conta com sofás, poltronas, café, água, acesso gratuito à internet e tomadas para recarga de dispositivos.
Além disso, o empreendimento oferece seis espaços VIP privativos, com diferentes tamanhos e estruturas voltadas ao conforto de acompanhantes e clientes em espera para exames e procedimentos. As áreas contam com televisão, frigobar, poltronas e serviço de concierge, responsável por auxiliar na comunicação entre a equipe médica, paciente e familiares.
Tecnologia inspiradora
A tecnologia é outro diferencial na forma como pacientes e médicos se relacionam com os serviços do Tacchini Medical Center, contemplando toda a jornada de atendimento, do agendamento e do pós-procedimento.
O check-in pode ser feito diretamente pelo aplicativo Meu Tacchini, disponível para Android e iOS, ou com auxílio da equipe, que utiliza tablets para registrar e encaminhar os pacientes ao longo da jornada. O app também permite que o médico tenha acesso em tempo real a agendamentos, resultados de exames e informações sobre procedimentos.
– Temos recebido visitas de hospitais de diferentes regiões do Estado interessados em conhecer justamente esse modelo de atendimento. Existe uma curiosidade muito grande em relação aos fluxos, à integração da tecnologia e à proposta de um serviço sem papel, sem filas e sem necessidade de agendamento presencial – comenta Miriam.
A digitalização também está presente no processo de pagamento. O Tacchini Medical Center opera exclusivamente com meios eletrônicos, como cartão e Pix, sem utilização de dinheiro ou cheques. O modelo acompanha a proposta tecnológica do empreendimento e elimina a necessidade de caixas físicos ou áreas específicas para cobrança, tornando o fluxo mais rápido e integrado ao atendimento.
Soft opening
A abertura em formato de soft opening marcou o início do Tacchini Medical Center. Os atendimentos começaram em março e, no mês seguinte, foram iniciados os serviços de diagnóstico, como ecografia e laboratório. Agora, com o funcionamento integral do bloco cirúrgico, o empreendimento passa a operar com todos os serviços previstos.
O Tacchini Medical Center faz parte do Medical Center, empreendimento mais amplo que reúne consultórios médicos, da construtora Faggion. Dessa forma, as consultas são realizadas nas salas do complexo, enquanto os demais serviços assistenciais estão concentrados na estrutura operada pelo Tacchini Saúde.