Centro cirúrgico com foco em conforto e agilidade é inaugurado na Serra Gaúcha 

Centro cirúrgico contempla estrutura para procedimentos ambulatoriais. Tiago Flaiban / Divulgação

Após iniciar os serviços de laboratório e ecografia em abril, o Tacchini Medical Center, do grupo Tacchini Saúde, começa a operar o bloco cirúrgico, que contempla o centro cirúrgico e a área de endoscopia e colonoscopia. O espaço, localizado na Rua General Osório, 477, na região central de Bento Gonçalves, foi planejado para ampliar a oferta de diagnósticos e procedimentos terapêuticos aos beneficiários dos planos Tacchimed e pacientes particulares.

– Nosso objetivo é oferecer um serviço diferenciado para Bento Gonçalves e toda a Serra Gaúcha, unindo tecnologia, agilidade e um atendimento acolhedor. Buscamos referências no Brasil e no exterior para criar um bloco cirúrgico moderno, com equipamentos de última geração e uma estrutura pensada para que o paciente se sinta seguro e confortável em todas as etapas – afirma a médica urologista e diretora técnica do Tacchini Medical Center, Miriam Abboud.

Novas áreas

Conheça, em detalhes, os novos espaços que passaram a integrar a estrutura do empreendimento:

Centro cirúrgico

O centro cirúrgico do Tacchini Medical Center foi concebido para realizar procedimentos ambulatoriais de pequena e média complexidade, permitindo que o paciente receba alta no mesmo dia. A estrutura conta com seis salas cirúrgicas, sendo cinco destinadas a procedimentos gerais e uma exclusiva para oftalmologia – especialidade que volta a ser oferecida pelo grupo Tacchini Saúde em Bento Gonçalves após sete anos.

– Além de trazer a especialidade de volta ao município, vamos oferecer uma estrutura mais moderna, com equipamentos de última geração, como microscópio cirúrgico de alta resolução, facoemulsificador para cirurgias de catarata e vitreófago para procedimentos de retina, que passam a ser realizados pela primeira vez de forma regular na região – diz Miriam.

Entre as áreas atendidas, estão ginecologia, urologia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, angiologia, traumatologia, proctologia, cirurgia pediátrica e cirurgia plástica.

Exames de colonoscopia e endoscopia

Além do bloco principal, o centro cirúrgico inclui duas salas dedicadas a exames de endoscopia e colonoscopia. Os pacientes dessas especialidades contam com ambientes de preparo e recuperação individualizados – com 10 leitos e seis poltronas –, bem como banheiros privativos.

– Sabemos que esses exames podem gerar desconfortos. Por isso, criamos um ambiente mais privativo, acolhedor e confortável, para que o paciente tenha mais tranquilidade durante todo o processo – destaca a executiva.

Os equipamentos utilizados são de última geração e preparados para futuras atualizações tecnológicas, acompanhando os avanços da medicina e ampliando a qualidade dos exames realizados no espaço.

Acolhimento em destaque

O Tacchini Medical Center também foi planejado para proporcionar uma experiência mais acolhedora e confortável. Um dos diferenciais do bloco cirúrgico está na organização do fluxo interno de atendimento. O modelo foi desenvolvido para reduzir ao máximo o contato dos pacientes com áreas técnicas e de circulação, promovendo mais privacidade, tranquilidade e sensação de exclusividade durante toda a permanência no espaço.

Esse acolhimento se estende aos acompanhantes. A recepção do bloco cirúrgico foi concebida sem balcões ou guichês tradicionais, priorizando um atendimento mais próximo e humanizado. O ambiente conta com sofás, poltronas, café, água, acesso gratuito à internet e tomadas para recarga de dispositivos.

Além disso, o empreendimento oferece seis espaços VIP privativos, com diferentes tamanhos e estruturas voltadas ao conforto de acompanhantes e clientes em espera para exames e procedimentos. As áreas contam com televisão, frigobar, poltronas e serviço de concierge, responsável por auxiliar na comunicação entre a equipe médica, paciente e familiares.

Tecnologia inspiradora

A tecnologia é outro diferencial na forma como pacientes e médicos se relacionam com os serviços do Tacchini Medical Center, contemplando toda a jornada de atendimento, do agendamento e do pós-procedimento.

O check-in pode ser feito diretamente pelo aplicativo Meu Tacchini, disponível para Android e iOS, ou com auxílio da equipe, que utiliza tablets para registrar e encaminhar os pacientes ao longo da jornada. O app também permite que o médico tenha acesso em tempo real a agendamentos, resultados de exames e informações sobre procedimentos.

– Temos recebido visitas de hospitais de diferentes regiões do Estado interessados em conhecer justamente esse modelo de atendimento. Existe uma curiosidade muito grande em relação aos fluxos, à integração da tecnologia e à proposta de um serviço sem papel, sem filas e sem necessidade de agendamento presencial – comenta Miriam.

A digitalização também está presente no processo de pagamento. O Tacchini Medical Center opera exclusivamente com meios eletrônicos, como cartão e Pix, sem utilização de dinheiro ou cheques. O modelo acompanha a proposta tecnológica do empreendimento e elimina a necessidade de caixas físicos ou áreas específicas para cobrança, tornando o fluxo mais rápido e integrado ao atendimento.

Soft opening

A abertura em formato de soft opening marcou o início do Tacchini Medical Center. Os atendimentos começaram em março e, no mês seguinte, foram iniciados os serviços de diagnóstico, como ecografia e laboratório. Agora, com o funcionamento integral do bloco cirúrgico, o empreendimento passa a operar com todos os serviços previstos.