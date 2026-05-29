Câmara de Bento Gonçalves promove ações sociais e homenagens

Instituto Joana de Desenvolvimento Humano em Bento Gonçalves. Anderson Leon / CMBG

As ações sociais são parte essencial das atividades da Câmara Municipal de Bento Gonçalves. Os servidores atuam diretamente em iniciativas que vão da interação com a comunidade a trabalhos voluntários e homenagens especiais a pessoas e instituições relevantes para o município.

Confira alguns exemplos de iniciativas de impacto social realizadas recentemente pela instituição:

Trabalhos voluntários

Diversos servidores da Câmara Municipal de Bento Gonçalves participam de trabalhos voluntários em prol da cidade, como a força-tarefa de revitalização do Instituto Joana de Desenvolvimento Humano. Trata-se de uma organização que nasceu da dor de uma mãe que perdeu sua filha de 19 anos, vítima de assassinato, e hoje transforma a realidade de crianças e adolescentes por meio da educação, do amor e da caridade.

Com o objetivo central de revitalizar a estrutura da instituição, a ação durou aproximadamente dois meses e envolveu serviços como lavagem, pintura, limpeza do terreno e dedetização. Além de envolver o poder público, o projeto contou com o apoio de empresas privadas e de profissionais de várias áreas, que colaboraram com doações de insumos e mão de obra.

Homenagens especiais

Em ocasiões especiais, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves concede a Portaria de Louvor e Agradecimento – honraria administrativa emitida por órgãos públicos para expressar gratidão e reconhecimento – a pessoas e entidades importantes para o município.

Em 28 de abril, por exemplo, a instituição organizou uma Sessão Solene para a entrega da Portaria de Louvor e Agradecimento à União Brasileira de Vitivinicultura (UVIBRA). A homenagem reconheceu a atuação da entidade na representação e defesa da vitivinicultura brasileira nos cenários nacional e internacional.

Em 14 de maio, quem recebeu a Portaria de Louvor e Agradecimento foi a arquiteta e urbanista Magda Susana Ranzi Cobalchini. Com mais de 45 anos de dedicação ao serviço público, a profissional contribuiu ativamente para o planejamento urbano e o desenvolvimento da cidade.

Leia Mais Portas abertas: Câmara Municipal de Bento Gonçalves investe em participação comunitária

Já em 20 de maio, a Câmara prestou homenagem à Associação de Apoio às Pessoas com Câncer de Bento Gonçalves (AAPECAN). Fundada em 2005, em Caxias do Sul, a organização focada em oferecer atendimento integral a pessoas diagnosticadas com câncer chegou ao município em 2006 e passou a atuar como Casa de Apoio em 2022.

Ao longo dos anos de atuação no município, a AAPECAN teve mais de 1.870 pessoas inscritas e hoje conta com cerca de 200 cadastros ativos. Além disso, apenas em 2025, realizou mais de 11 mil atendimentos.

Estudantes do Jardim 2 e pré-escola em visita à Câmara Municipal. Tchaylen Souza / Imprensa CMBG

Integração com a população

Comprometida em fomentar cada vez mais a aproximação entre a comunidade e o Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves promove diversas ações que envolvem a população local. Em maio, a instituição recebeu estudantes do Jardim 2 e Pré-escola da Escola Infantil Leke Treke para promover conhecimentos sobre cidadania e funcionamento dos órgãos públicos.