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Bento Gonçalves inicia Campanha do Agasalho 2026  

Iniciativa recebe doações de itens como roupas infantis, calçados e cobertores

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