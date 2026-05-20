Bento Gonçalves inicia Campanha do Agasalho 2026  

Campanha do Agasalho se estende até 30 de junho. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Com a proximidade do inverno, o Rio Grande do Sul tem apresentado temperaturas mais amenas e as primeiras grandes ondas de frio do ano. No início de maio, cidades da Serra Gaúcha já começaram a sentir os impactos do clima. Vacaria registrou temperaturas negativas. Gramado também teve geadas que deixaram a paisagem tomada por cristais brancos.

Diante desse cenário e da expectativa de que o frio aumente cada vez mais ao longo dos próximos meses – principalmente por conta do início do inverno, em 21 de junho –, municípios de todo o Estado estão se mobilizando para aquecer famílias em situação de vulnerabilidade.

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A Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, por exemplo, lançou oficialmente a Campanha do Agasalho 2026, que neste ano tem como tema a mensagem “Compartilhe calor e faça a diferença na vida de alguém”. A ideia é seguir os mesmos passos da iniciativa do ano passado, criando novamente uma corrente do bem e mobilizando a população local em prol de quem mais precisa.

Confira detalhes importantes sobre a campanha e descubra como colaborar:

Itens aceitos para doação

O objetivo central da Campanha do Agasalho é arrecadar itens que possam ser utilizados durante os períodos mais frios do ano. É possível doar peças como casacos, blusas, mantas, cobertores, gorros, cachecóis, meias, luvas e calçados fechados.

Em comunicado oficial, a Prefeitura de Bento Gonçalves reforça a necessidade de receber alguns itens específicos, como roupas infantis, agasalhos masculinos, calçados e cobertores.

Todos os itens doados precisam estar em bom estado de conservação. Ao selecionar as peças, lembre-se que serão utilizadas por outras pessoas.

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Pontos de doação

Há pontos de coleta espalhados por diversos lugares de Bento Gonçalves. As doações podem ser deixadas nas secretarias municipais, nos supermercados, nas agências bancárias, nas subprefeituras, na Câmara de Vereadores e em todos os pontos identificados com caixas da campanha.

Também é possível contribuir diretamente na Central do Agasalho (Avenida Osvaldo Aranha, 1.105). O local conta com atendimento às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Distribuição dos itens