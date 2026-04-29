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Atendimento sem filas transforma experiência de pacientes em novo centro médico 

Com check-in digital e foco em conforto, o Tacchini Medical Center inicia a primeira fase de operação em Bento Gonçalves 

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