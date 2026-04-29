Atendimento sem filas transforma experiência de pacientes em novo centro médico 

Laboratório de coleta já está em funcionamento no novo espaço. Tiago Flaiban / Tacchini Saúde

Inaugurado em março, o Tacchini Medical Center marca a ampliação da oferta de serviços do grupo Tacchini Saúde na área de diagnósticos e procedimentos terapêuticos em Bento Gonçalves. Instalado na Rua General Osório, 477, na região central da cidade, o espaço foi planejado para oferecer mais agilidade e comodidade no atendimento a beneficiários dos planos Tacchimed e pacientes particulares.

Serviços em funcionamento

A abertura em formato de ​soft opening​ prevê a operação gradual do Tacchini Medical Center. Por enquanto, dois serviços estão em funcionamento no novo espaço:

Laboratório

O laboratório funciona como posto de coleta, com seis salas destinadas ao atendimento de pacientes. O serviço opera de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h, sem necessidade de agendamento prévio.

– A dinâmica foi desenhada para dar rapidez ao processo. Após o check-in, os pedidos médicos são automaticamente integrados ao sistema, permitindo a abertura imediata do atendimento. A equipe acompanha a entrada dos pacientes em tempo real e realiza o encaminhamento direto para a coleta, com conferência de dados e identificação das amostras no próprio local – explica a coordenadora assistencial do Tacchini Medical Center, Laís Fernanda Feix.

Tiago Flaiban / Tacchini Saúde

As análises são realizadas em parceria com o laboratório Weinmann, do Grupo Fleury, responsável pelo processamento das amostras. A logística de transporte ocorre em diferentes horários ao longo do dia, assegurando agilidade na entrega dos resultados.

Ecografia

Na área de imagem, o serviço de ecografia conta com cinco salas, distribuídas entre exames gerais, medicina fetal e um espaço dedicado exclusivamente à saúde da mulher. Nesse ambiente, exames como os transvaginal, o mamário e o abdominal são realizados de forma integrada à mamografia, sem necessidade de deslocamentos ou trocas adicionais de roupa entre procedimentos.

Vale destacar que o setor inteiro foi estruturado com foco na privacidade e no conforto das pacientes. A circulação interna separa os fluxos assistenciais e de atendimento, evitando a exposição da paciente a áreas técnicas.

– Temos uma área de retaguarda onde circula a equipe médica, enquanto a paciente transita por outro espaço. Isso garante mais privacidade durante todo o atendimento – ressalta a executiva.

Atendimento sem filas

Mais do que os serviços disponíveis, o que tem chamado atenção no Tacchini Medical Center é o atendimento. Planejado para garantir mais agilidade e autonomia, o​ ​espaço não conta com balcões, guichês ou totens. O paciente faz o check-in pelo aplicativo Meu Tacchini (disponível para Android e iOS ) ou presencialmente, com auxílio de um atendente, que realiza a abertura por meio de um tablet.

– Desde a concepção do negócio, a premissa foi oferecer ao paciente o que chamamos de “experiência sensacional”. Além da tecnologia de última geração, isso envolve atendimento ágil e sem filas, para que ele permaneça o menor tempo possível na unidade e realize os exames com rapidez e segurança – diz Laís.

A proposta é ampliar ainda mais essa integração com a operação completa da torre de consultórios, bem como ​de pacientes encaminhados por consultórios fora da estrutura​. Em casos que não exigem preparo prévio, a expectativa é que o paciente possa realizar exames no mesmo dia e retornar à consulta com o resultado em mãos. Em procedimentos como ecografias, por exemplo, o objetivo é disponibilizar o laudo em cerca de 30 minutos.

– Há todo um trabalho de tecnologia por trás da experiência do paciente, fundamental para garantir esse fluxo mais ágil. Esse modelo, inclusive, foi construído a partir de referências buscadas em outros centros, no Brasil e nos Estados Unidos, e já começa a despertar o interesse de outras instituições. Temos recebido visitas de equipes de TI de vários hospitais – conta a coordenadora.

Próximas etapas

Embora a estrutura já esteja concluída, parte dos serviços do Tacchini Medical Center ainda depende de liberações regulatórias para o início das atividades. Áreas como imaginologia, centro cirúrgico e endoscopia aguardam vistoria e autorização da vigilância sanitária estadual.

Entre os destaques previstos para a próxima fase estão equipamentos de alta tecnologia, como um tomógrafo de 256 canais e um aparelho de ressonância magnética de 3 Tesla.

– A ressonância magnética de 3 Tesla permite atendimentos mais rápidos e com maior qualidade de imagem. Um exame de abdômen que levaria cerca de 40 minutos, por exemplo, poderá ser feito em aproximadamente 14 minutos, o que aumenta a agilidade e ajuda a reduzir filas de espera – frisa Laís.