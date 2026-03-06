Sindicato dos Metalúrgicos compra hotel no Litoral Norte do Estado para associados

Espaço deve receber trabalhadores a partir de 2027. Paulo Pretz / Divulgação

O Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região anunciou a compra de um hotel em Arroio do Sal, no Litoral Norte do Estado, em comemoração aos seus 93 anos de fundação. O imóvel, o antigo Hotel Brisa do Mar, foi adquirido no início de março e deve passar por reformas antes de abrir aos associados, em janeiro de 2027. O empreendimento receberá o nome de Hotel do Trabalhador.

Com 97 apartamentos e estrutura que inclui piscina adulto e infantil, restaurante, salão de festas e área de churrasqueiras, o prédio passa a integrar o patrimônio da entidade. A decisão de adquirir o imóvel, segundo o presidente do Sindicato, Paulo Andrade, foi motivada por dificuldades enfrentadas pela categoria.

– Sabemos que os metalúrgicos e metalúrgicas têm dificuldades para viajar à praia, principalmente pelo alto custo das hospedagens – afirma o presidente.

Conheça quatro pontos sobre o Hotel do Trabalhador:

1. Destinado aos associados

Voltado aos trabalhadores da base e a seus familiares, o hotel terá acesso condicionado à associação ativa. As reservas poderão ser feitas diretamente junto ao Sindicato, de forma presencial ou por meio de uma plataforma digital que será disponibilizada.

Em períodos de maior procura, como férias e feriados prolongados, poderão ser adotados critérios de organização.

– Terão prioridade os associados que estiverem em dia com suas contribuições – destaca Andrade.

2. Diárias com caráter social

O imóvel não terá finalidade lucrativa e deve praticar diárias abaixo dos valores cobrados na região. A proposta é facilitar o acesso ao lazer e evitar que o custo da hospedagem impeça a viagem em família.

– A iniciativa tem caráter social e busca possibilitar que os associados planejem momentos de descanso sem comprometer o orçamento familiar, pagando um valor justo e compatível com sua realidade – salienta o presidente.

Leia Mais Já demolida, antiga colônia de férias do Banrisul dará lugar a novo empreendimento

3. Outras experiências

Além da hospedagem, o empreendimento pretende funcionar como espaço de convivência para trabalhadores e suas famílias, estimulando momentos de descanso e integração fora do ambiente profissional.

Na avaliação de Andrade, o hotel representa um patrimônio coletivo e simboliza o cuidado com o trabalhador também fora do ambiente de trabalho.

4. Alcance do projeto

O hotel deve atender associados de diferentes municípios da base representada pelo Sindicato, ampliando o alcance do benefício.

– A entidade avalia que o hotel se consolidará como um diferencial concreto da atuação sindical. O novo empreendimento tende a fortalecer o vínculo com quem já integra a base e também pode estimular novas adesões – conclui.

Campanha de sócios

O lançamento do Hotel do Trabalhador ocorre junto à campanha “Pra viver melhor o ano todo!”. Atualmente, o Sindicato reúne cerca de 10 mil associados, entre trabalhadores ativos, aposentados e dependentes.