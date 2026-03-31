Serra Gaúcha ganha centro de saúde inovador com foco no paciente 

Tacchini Medical Center abriu as portas em 24 de março. Tiago Flaiban

O Tacchini Saúde inaugurou, em 24 de março, o Tacchini Medical Center. Localizada na Rua General Osório, 477, no Centro de Bento Gonçalves, a estrutura é voltada a serviços de diagnóstico, procedimentos terapêuticos, visando oferecer mais agilidade e comodidade no atendimento a beneficiários dos planos Tacchimed e clientes particulares.

– Desde 2018, realizamos visitas a grandes centros no Brasil e nos Estados Unidos para entender o modelo de hospital-dia, no qual o paciente realiza procedimentos e retorna para casa no mesmo dia, sem necessidade de internação. A partir desses benchmarks, desenvolvemos um modelo próprio, reunindo o que há de mais avançado em infraestrutura, equipamentos e gestão – explica a gerente do Tacchini Medical Center, Fabiane Dolinski.

Os atendimentos começaram em 26 de março na área de diagnósticos, como ecografia e laboratório. A abertura, no entanto, será gradual, em formato de soft opening, com previsão de agendas totalmente liberadas a partir de abril.

É válido destacar que o Tacchini Medical Center faz parte do Medical Center, empreendimento mais amplo que reúne consultórios médicos e é de responsabilidade da construtora Faggion. Dessa forma, as consultas são realizadas nas salas do complexo, enquanto os demais serviços assistenciais estão concentrados na estrutura operada pelo Tacchini Saúde.

Em três pontos, entenda como o Tacchini Medical Center busca entregar uma nova experiência em saúde na Serra Gaúcha:

Infraestrutura

O Medical Center é um empreendimento com 14 andares de consultórios médicos independentes, além do térreo e de 10 subsolos. Entre estes últimos, o Tacchini Medical Center ocupa dois níveis, concentrando suas operações em um pavimento dedicado ao centro cirúrgico e outro que reúne o centro de diagnóstico por imagem (CDI) e o laboratório de análises clínicas.

Um dos diferenciais da infraestrutura do Tacchini Saúde é o Espaço VIP, área interna pensada especialmente para acolher familiares de pacientes em cirurgia.

– Sabemos que, muitas vezes, a espera pode durar horas e nem sempre há locais confortáveis, especialmente em dias frios ou chuvosos, comuns na região. Criamos um ambiente mais privativo, com conforto e estrutura, incluindo internet, televisão e opções para alimentação. O espaço também permite que o familiar descanse ou até trabalhe. Além disso, ele pode ser utilizado pelos próprios pacientes em momentos de intervalo, como durante check-ups ou entre a realização de exames – comenta a médica urologista e diretora técnica do Tacchini Medical Center, Miriam Abboud.

A Sala de Recuperação, por sua vez, terá 10 leitos – dois fechados e oito com divisórias –, assegurando conforto e individualização no pós-operatório. Os pacientes podem usar tablets e escolher o cardápio após a cirurgia, tornando a recuperação mais tranquila.

Equipamentos

O parque tecnológico conta com equipamentos de alta performance, como ressonância magnética 3 Tesla e tomógrafo de 256 canais, ambos entre os mais avançados do mundo e inéditos na Serra Gaúcha. Na área cirúrgica, o Tacchini Medical Center possui salas equipadas com tecnologia 4K, torres de vídeo e sistemas com braços mecânicos que otimizam os procedimentos.

– A tecnologia que incorporamos permite não apenas realizar procedimentos com alta precisão, mas também gravar e transmitir cirurgias em tempo real, conectando nossa equipe a especialistas de diferentes partes do mundo. Isso viabiliza segundas opiniões durante os procedimentos e amplia o acesso a um nível de atendimento que vai além das fronteiras regionais, aproximando a comunidade gaúcha de um padrão global de medicina – salienta Fabiane.

O complexo mantém, ainda, parceria com a Siemens para atualização anual dos sistemas pelos próximos cinco anos, cujo objetivo é garantir que a estrutura permaneça entre as mais modernas em sua categoria.

Atendimento

O atendimento foi planejado para receber os clientes com o máximo de agilidade e independência. Não há balcão, guichê ou totem. O paciente faz o check-in pelo aplicativo Meu Tacchini (disponível para Android e iOS ) ou presencialmente com auxílio de um atendente, que realiza a abertura do pedido a partir de um tablet.

Uma vez que o paciente é incluído no fluxo de atendimento, ele é acompanhado em cada etapa da sua jornada por um profissional, que indica o caminho para realização dos procedimentos com o máximo de conforto, segurança e agilidade.

– O aplicativo também permite que o médico tenha acesso em tempo real a agendamentos, resultados de exames e informações sobre procedimentos. Ele pode, inclusive, agendar uma cirurgia na hora, com o paciente na sua frente, sem depender da central de agendamento. Isso acelera todo o processo e melhora a relação médico-paciente. Brincamos que muitas ideias vieram da aviação: pensamos no check-in rápido, na fluidez, em não ter filas. Nosso objetivo é um atendimento sem barreiras e sem espera – afirma Miriam.

Cuidado contínuo

Desde a criação, em 1924, o Hospital Tacchini acompanha de perto o crescimento de Bento Gonçalves e da Serra Gaúcha. Ao longo das décadas, aprimorou equipamentos, ampliou estruturas físicas e expandiu a oferta de serviços.