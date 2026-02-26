Como o transporte coletivo de Caxias do Sul se modernizou em 40 anos 

Visate testa frota de ônibus da Marcopolo com inovação e experiência diária. Marcopolo / Divulgação

Quase três em cada dez brasileiros utilizam o transporte coletivo em seus deslocamentos diários. Dentro desse universo, o ônibus é o principal meio de locomoção, concentrando 85,7% das viagens realizadas no sistema.

Os dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) reforçam o papel estratégico do modal na mobilidade urbana do país e evidenciam a importância de investimentos na qualificação da frota e na melhoria do serviço prestado à população. Em Caxias do Sul, esse cenário se conecta diretamente à trajetória construída pela fabricante de carrocerias Marcopolo e pela Visate, operadora responsável pelo transporte coletivo da cidade.

– Há 40 anos, quando a Visate iniciou a operação do transporte coletivo urbano em Caxias do Sul, ficou evidente a necessidade de renovar e modernizar a frota para garantir mais qualidade, segurança e conforto aos passageiros. Esse movimento marcou o começo de uma parceria sólida com a Marcopolo, construída ao longo dos anos e mantida até hoje – comenta o diretor-superintendente da Visate, Fernando Ribeiro.

Entenda, em três pontos, como se consolidou a parceria entre Marcopolo e Visate:

1. Passado

O marco inaugural da parceria ocorreu em 1987, quando a Visate adquiriu o primeiro ônibus zero quilômetro equipado com carroceria Torino, da Marcopolo. O investimento representou mais do que a renovação da frota: deu início a um processo contínuo de modernização do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul.

– Ao longo das décadas, incorporamos diferentes modelos urbanos da fabricante, acompanhando a evolução tecnológica do setor e as demandas da população. Foram implementadas melhorias em acessibilidade, conforto térmico e acústico, segurança dos passageiros, eficiência operacional e, mais recentemente, soluções voltadas à sustentabilidade – destaca Ribeiro.

Segundo o executivo, essa trajetória conjunta também garantiu à empresa capacidade de adaptação às exigências do poder público, reforçando o compromisso com uma mobilidade cada vez mais eficiente e adequada ao crescimento do município.

2. Presente

Com a parceria estabelecida, a relação entre as empresas avançou para um novo patamar: a consolidação de um trabalho conjunto no desenvolvimento e aprimoramento dos veículos. Hoje, a Visate testa projetos e configurações em sua operação diária, contribuindo com sugestões técnicas baseadas na experiência prática de manutenção e operação da frota.

Essa troca de informações permite ajustes em layout interno, componentes mecânicos, durabilidade de materiais e soluções voltadas à eficiência operacional. O resultado é a qualificação contínua dos veículos que circulam em Caxias do Sul, com ganhos em segurança, conforto e desempenho.

3. Futuro

Mais do que uma relação comercial duradoura, a parceria entre Marcopolo e Visate visa construir um legado pautado pela responsabilidade pública e pelo compromisso com a comunidade. O transporte coletivo urbano deve ser tratado não apenas como serviço essencial, mas como direito social, fundamental para garantir acesso a trabalho, educação e oportunidades.

– Essa parceria reforça a importância de uma relação técnica sólida com o poder concedente e contribui para consolidar uma estabilidade institucional, servindo de referência tanto no âmbito empresarial quanto no urbano – completa o diretor-executivo da Visate, Gustavo Marques Santos.

Ainda assim, os desafios são concretos. O transporte coletivo em Caxias do Sul enfrenta congestionamentos, ausência de prioridade viária e falta de corredores, fatores que impactam diretamente a velocidade operacional e a competitividade frente ao transporte individual e aos aplicativos.

A infraestrutura urbana também demanda avanços. Muitas paradas ainda necessitam de cobertura e iluminação adequadas, e as Estações Principais de Integração (EPIs) são limitadas em número e estrutura. Atualmente, a cidade conta com duas estações, enquanto o Plano de Mobilidade prevê dez.