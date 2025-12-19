Bento Gonçalves: poder público promoveu diversas ações em 2025

Trabalho da Câmara Municipal foi pautado pela transparência. Acervo Câmara Bento

Inspirada pelo slogan “Portas abertas para Bento”, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves debateu, votou e aprovou diversos projetos em prol da comunidade ao longo de 2025. O ano também foi marcado pela implementação de ações sociais, econômicas e voltadas à construção de um relacionamento transparente com a comunidade.

Confira alguns dos principais destaques que marcaram o trabalho dos vereadores da cidade ao longo dos últimos meses:

Trabalho da Casa

Até 18 de dezembro, cerca de 2 mil matérias de diferentes naturezas, haviam sido protocoladas na Casa. As indicações, ferramentas importantes para apontar melhorias nas comunidades, totalizaram mais de 1.450. Os parlamentares também protocolaram mais de 190 pedidos de informação. As moções de apoio, aplauso e/ou repúdio somaram mais de 60.

Além disso, foram protocolados mais de 125 projetos de lei, tanto de iniciativa do Legislativo quanto do Executivo, bem como 18 requerimentos, 30 emendas, nove mensagens retificativas, 28 projetos de lei complementar, 31 resoluções e sete projetos de decreto legislativo.

Uso consciente do orçamento

Em 2025, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves anunciou a devolução de R$ 6 milhões em recursos livres ao município. Trata-se de um valor que pode ser aplicado pelo Executivo em áreas prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura e demais serviços essenciais à comunidade.

Logo no primeiro mês do ano, a Mesa Diretora da Casa Legislativa também devolveu duas salas alugadas, que geravam custo anual de aproximadamente R$ 80 mil. Para gerar uma economia significativa sem comprometer a qualidade do trabalho, a estrutura que antes ocupava esses imóveis foi integrada ao Complexo Administrativo Municipal.

Transparência é pilar da legislatura

A transparência é um dos pilares da atuação da Câmara Municipal de Bento Gonçalves na 19ª Legislatura, garantindo à população acesso às decisões, debates e à aplicação dos recursos públicos.

Com a transmissão das sessões, fortalecimento da TV Câmara, modernização da comunicação institucional, presença ativa nas redes sociais e adoção de intérpretes de Libras, o Legislativo ampliou o acesso à informação e aproximou o cidadão do Parlamento.

Em 2025, a Câmara atingiu 85,93% no índice do Radar da Transparência Pública, avanço significativo em relação a 2023, quando o índice era de 78,32%.

Acessibilidade e inclusão

Desde julho, as transmissões ao vivo de sessões e eventos da Câmara Municipal de Bento Gonçalves contam com intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), assegurando às pessoas com deficiência o acesso à informação em igualdade de condições.

A implementação da tradução em Libras nas transmissões ao vivo da Câmara é uma forma de garantir que a comunidade tenha alguma deficiência auditiva também participe da vida pública e acompanhe as decisões que impactam o município.

Foco no bem-estar da comunidade

Ao longo do período, a Câmara Municipal analisou e aprovou diversos projetos voltados à promoção do bem-estar da população de Bento Gonçalves e ao fortalecimento dos serviços públicos.

Entre as principais medidas, destacam-se a contratação de profissionais para as áreas da saúde, educação e assistência social, reforçando o atendimento em equipamentos essenciais como a UPA 24h, unidades de saúde, escolas e creches. Também foram aprovadas ações de valorização dos servidores públicos, como a reposição salarial de 5,06% aos servidores municipais e o adicional de risco de vida de 30% aos profissionais do SAMU.

Outro avanço importante foi a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que prevê um orçamento de R$ 859,4 milhões para garantir a continuidade das políticas públicas e dos serviços à comunidade.

Digitalização do acervo histórico

Focados em modernizar a administração e preservar a memória legislativa, a Câmara deu andamento ao processo de digitalização de documentos históricos, com a finalidade de assegurar maior transparência, facilitar a consulta pública e valorizar o patrimônio documental da instituição.

O acervo digitalizado já reúne mais de 2 mil documentos, incluindo Projetos de Lei, Projetos de Resolução, Propostas de Emenda à Lei Orgânica, Requerimentos e demais proposições apresentadas tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo. O trabalho vem sendo realizado internamente, dispensando a contratação de uma empresa especializada.

Energia limpa

Em julho, a Câmara Municipal de Bento Gonçalves aderiu ao Simplifica Energia. Trata-se de um programa que oferece os benefícios da energia limpa, sem instalação de equipamentos.