FSG centraliza cursos e serviços em único campus a partir de 2026 

Campus sede está localizado na Rua Marechal Floriano, 1.229. FSG / Divulgação

A FSG – Centro Universitário da Serra Gaúcha anuncia uma nova etapa em seu plano de evolução institucional. A partir do primeiro semestre de 2026, todos os cursos e serviços oferecidos em Caxias do Sul serão integrados em um único espaço: o campus Sede, localizado na Rua Marechal Floriano, 1.229.

A decisão marca um novo ciclo de crescimento da instituição, que investe na ampliação de sua infraestrutura acadêmica com 28 novas salas de aula e 13 laboratórios especializados – contemplando áreas como Engenharias, Arquitetura, Anatomia Humana, Veterinária, Informática e Educação Física –, além de clínicas modernizadas para Odontologia, Fisioterapia e Estética.

O campus também contará com uma biblioteca renovada, novos espaços de convivência e áreas dedicadas à prática profissional, incluindo o Centro de Simulação Médica. Ainda dentro do projeto de melhorias previstas, outros espaços já tiveram suas obras concluídas e entregues, como salas de aula, laboratórios de T.I e Medicina, sala dos professores, entre outros. O objetivo é oferecer aos estudantes uma experiência universitária integrada, com ambientes que favoreçam a troca entre diferentes áreas do conhecimento e ampliem a conexão com os desafios reais das carreiras.

– Além da evolução na nossa infraestrutura, agora ampliada e mais moderna, essa integração representa um avanço no nosso projeto pedagógico. Estamos unindo pessoas, ideias e propósitos para oferecer uma formação ainda mais conectada às demandas da sociedade e ao futuro da educação superior – afirma o reitor da FSG, Denis Chidem.

A centralização das atividades também permitirá otimizar recursos, fortalecer o vínculo entre estudantes e docentes e ampliar oportunidades de aprendizagem prática e inovação.

Ampliação do campus Sede termina no início do próximo semestre letivo. Luis Carlos Erbes / Divulgação

Evento de inauguração

A nova fase da instituição será marcada por um evento de inauguração no início do ano letivo de 2026, com atividades de recepção aos alunos, tour guiado pelas novas instalações e ações de integração.

– Trata-se de um novo marco na história da FSG em Caxias do Sul e, por isso, estamos preparando ações especiais para celebrar esse momento, olhando com muita expectativa para tudo o que vamos construir juntos nesse campus: um só endereço, o mesmo propósito e uma única FSG para todos os nossos alunos, professores, colaboradores e para a comunidade – adianta Chidem.

Novidades em pauta

Para acompanhar a transformação do mercado, a FSG lança o curso de Engenharia de Software, voltado à formação de profissionais preparados para os desafios da era digital.

Além disso, estão abertas as inscrições para o Vestibular Solidário de Natal 2026, iniciativa que une educação e responsabilidade social. Para participar, basta fazer a inscrição pelo site da FSG até 3 de dezembro e doar 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo no dia da prova – que ocorre em 7 de dezembro, das 10h às 13h.

A nota obtida nessa modalidade de entrada permite ao candidato conquistar descontos de 10% a 100% durante todo o curso (exceto Medicina) e ainda garantir a primeira mensalidade gratuita. Todos os itens arrecadados, por sua vez, serão destinados a instituições sociais da região.