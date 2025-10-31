Câmara Municipal de Bento Gonçalves fortalece diálogo entre poder público e comunidade

Iniciativas aproximam a Câmara Municipal de Bento Gonçalves da população. Lucas Marques / Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves / Divulgação

Fortalecer o diálogo e a transparência entre o poder público e a comunidade. É baseada nesse objetivo que a Câmara Municipal de Bento Gonçalves tem promovido inúmeras iniciativas culturais, educacionais e tecnológicas para aproximar a população e o trabalho parlamentar.

– Mais do que um local de votação, queremos que a população perceba a Câmara como um ambiente de representação, onde as demandas da sociedade são acolhidas e transformadas em propostas concretas. Essa conexão direta é o que dá sentido à atuação legislativa e fortalece a confiança da comunidade no poder público – explica o presidente da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, Anderson Zanella.

Conheça as principais ações promovidas para tornar a instituição um ambiente de aprendizado, participação e pertencimento para todos.

Transmissões em libras e canais oficiais

As ferramentas digitais têm sido fundamentais no processo de aproximação do poder público com a população. Entre os principais destaques está a transmissão ao vivo das sessões, que agora também é feita em Libras. Além disso, a instituição tem fortalecido seus canais oficiais, aproveitando esses meios de comunicação para divulgar informações sobre sessões, projetos, homenagens e ações parlamentares de forma clara e acessível.

– Essas iniciativas ampliam o acesso à informação e reforçam o princípio da transparência. A interpretação em Libras garante inclusão, enquanto os canais digitais, como site, redes sociais e YouTube, permitem que o cidadão acompanhe, em tempo real, as decisões que impactam o município. Isso gera maior confiança e engajamento com o trabalho legislativo – destaca Zanella.

Interações com estudantes

A Câmara recebe turmas de diferentes escolas e níveis de ensino, que visitam o plenário para acompanhar as sessões e conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo. Trata-se de uma iniciativa que ajuda o público jovem a compreender melhor o trabalho realizado pela instituição e também colabora para despertar o interesse pela política.

– As visitas são uma oportunidade de vivência prática da cidadania, permitindo que os estudantes compreendam como ocorrem os debates, as votações e as decisões que impactam o município. Ao abrir as portas para a comunidade escolar, reforçamos o compromisso com a formação cidadã e com a transparência do trabalho parlamentar – conta o presidente da Câmara Municipal.

Projetos culturais

A cultura é outro ponto importante pautado pela Câmara de Bento Gonçalves. Em outubro, a instituição recebeu uma exposição com obras criadas por estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Especial (EMEFE) Caminhos do Aprender. Norteadas pelo projeto “Sustentabilidade Cultural: A Bento de Ontem, de Hoje e do Futuro”, as obras retratam memórias, histórias e expressões da identidade cultural do município.

– Ao abrir as portas para manifestações artísticas e culturais, a Câmara reafirma seu papel como espaço de valorização das potencialidades e dos talentos da comunidade. Essa exposição, por exemplo, foi um convite à reflexão sobre o valor de cada indivíduo como parte essencial da coletividade – afirma Zanella.

Expectativas positivas

A expectativa é de que a Câmara Municipal de Bento Gonçalves continue promovendo iniciativas de integração com a comunidade. Entre as metas, estão a ampliação das ferramentas digitais, o fortalecimento das transmissões acessíveis, novas ações educativas e o incentivo à participação popular em sessões, audiências e reuniões públicas.