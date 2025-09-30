Aluno protagonista, cidadão atuante: conheça escola centenária de Caxias do Sul

Colégio dispõe de infraestrutura qualificada para fomentar ensino. Colégio São José / Divulgação

A formação adequada pode ser determinante para o sucesso da vida acadêmica e profissional de qualquer pessoa. Prestes a completar 125 anos de tradição, o Colégio São José é a primeira escola particular de Caxias do Sul. Desde o início, a instituição dedicou-se a inovar nos processos educativos e formar cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios do mundo moderno.

— Nosso legado é uma tradição educativa sólida, reconhecida localmente como referência em qualidade de ensino. Ao longo de sua história, a escola manteve firmes os valores cristãos de comunhão e unidade, que se manifestam na convivência respeitosa, no compromisso e na dedicação de toda a comunidade escolar, e atravessam inúmeras gerações — conta a diretora do Colégio São José Caxias do Sul, Ieda Maria Tomazini.

Em entrevista, a diretora conta mais sobre o que compõe os 125 anos de tradição do Colégio São José.

Qual é a missão e a essência da metodologia de ensino da escola?



O Colégio São José é uma escola confessional católica que traz em sua base a identidade carismática das Irmãs de São José de Chambéry: “construir a unidade designada por Cristo” (Jo 17, 21). Sua missão é educar a pessoa integralmente, com ênfase nos valores cristãos. A proposta pedagógica está fundamentada na metodologia sociointeracionista, que valoriza a aprendizagem construída por meio de interações sociais e culturais e de vivência afetivas e de fé.

A escola acredita que o estudante deve ser protagonista da própria aprendizagem e atuar de forma ativa, crítica e criativa na construção do conhecimento enquanto desenvolve competências, habilidades e valores. Em paralelo, a escola alia tradição e inovação para formar cidadãos conscientes e preparados para os desafios da vida acadêmica, profissional e social.

Quais são os principais diferenciais do Colégio São José em cada ciclo de aprendizado?

Na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Colégio São José valoriza a formação integral por meio de experiências amplas, diversificadas e focadas em múltiplas linguagens. A proposta pedagógica reconhece o aluno como agente de aprendizagem e o incentiva a construir sentido a partir da vivência coletiva.

No Ensino Fundamental, durante os Anos Iniciais, o foco está no brincar, na socialização, na cooperação e no convívio. A aprendizagem acontece por meio de projetos de pesquisa que fortalecem o vínculo entre o conhecimento e a realidade. Nos Anos Finais, a interdisciplinaridade e a articulação entre áreas do conhecimento é feita com projetos de pesquisa e preparação para avaliações externas, promovendo senso crítico, responsabilidade e autonomia.

No Ensino Médio, o Colégio São José dispõe de formação sólida e atualizada, preparando os estudantes para os desafios acadêmicos, profissionais e de formação humana. A proposta pedagógica dá ênfase ao desenvolvimento de competências e habilidades, com o objetivo de estimular o pensamento crítico e a resolução de problemas.

Quadra esportiva do Colégio São José. Colégio São José / Divulgação

De quais maneiras a infraestrutura da instituição apoia, fomenta e diversifica o ensino no ambiente escolar?

O Colégio dispõe de uma infraestrutura abrangente e qualificada, que favorece a diversidade de experiências de aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes. Entre os destaques, estão os laboratórios de Química, Física, Biologia e Matemática, que oferecem suporte para aulas práticas e projetos de pesquisa. Existe também uma sala de línguas que cria um ambiente dinâmico e interativo para o aprendizado de Inglês e Espanhol. A estrutura ainda inclui um ginásio poliesportivo, que amplia as possibilidades de atividades físicas e esportivas, além de promover a convivência e o bem-estar. O restaurante escolar, a capela e os auditórios complementam o ambiente educativo e ampliam o vínculo entre escola, família, cultura e comunidade.

Como a instituição busca impactar o estudante e prepará-lo para as próximas etapas da vida acadêmica e profissional?

A prioridade é o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais alinhadas aos valores cristãos, como colaboração, respeito e responsabilidade social e ambiental. Os alunos são constantemente incentivados a participar de inúmeros projetos, atividades interdisciplinares e experiências contextualizadas, que favorecem o pensamento crítico, a comunicação, o trabalho em equipe, a resolução de problemas e a atuação consciente e positiva na sociedade.

Após 125 anos de tradição, quais são as expectativas para o futuro do Colégio São José?