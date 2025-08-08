Caxias do Sul recebe evento para apreciadores de vinho

A Confraria busca promover degustação, cultura, gastronomia e networking em um só lugar. Andreazza / Divulgação

A 10ª edição do evento A Confraria do Vinho será realizada em 14 de agosto no Andreazza Passeio Norte, em Caxias do Sul. A partir das 21h, os participantes poderão provar rótulos nacionais e internacionais, que serão combinados com queijos, embutidos e outros acompanhamentos especiais.

– A cada edição, buscamos levar A Confraria para uma cidade diferente, sempre dentro da nossa rede de atuação. Já realizamos encontros memoráveis em Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves – conta o diretor comercial do Grupo Andreazza, Marcos José Boeira.

Confira mais detalhes a respeito da experiência de enogastronomia e saiba como participar:

Rótulos e vinícolas selecionadas

O evento de vinhos contará com rótulos selecionados de renomadas vinícolas, incluindo opções de tintos, brancos, rosés e espumantes de altíssima qualidade. As degustações serão conduzidas pelos sommeliers das marcas participantes, que promoverão harmonizações com diferentes aperitivos.

– Embora não revelemos os nomes antes do evento para preservar o fator surpresa, garantimos que os participantes poderão experimentar vinhos premiados e experiências únicas – destaca a compradora do Grupo Andreazza, Natália Fontana Giani.

Clima intimista

Para Boeira, o clima intimista, descontraído e sensorial é outro grande trunfo do evento, que consegue unir degustação, cultura, gastronomia e networking em um só lugar.

– A experiência é aberta a todo público maior de 18 anos que queira aprender mais sobre o mundo dos vinhos, independentemente do nível de conhecimento. Trata-se de um evento para curiosos, entusiastas, apreciadores e apaixonados por vinhos – complementa Natália.

Tipos de ingressos e brindes exclusivos

Os interessados em participar da próxima edição devem garantir seus ingressos online, por meio das redes sociais do Supermercados Andreazza, via WhatsApp ou diretamente nas lojas físicas.

A entrada individual custa R$ 150 e inclui dois brindes exclusivos: uma taça de cristal personalizada e R$ 75 de cashback para a compra de vinhos servidos durante o evento. Já o combo para duas pessoas custa R$ 300 e inclui três taças de cristal personalizadas e cashback de R$ 150. Ambos contemplam degustação completa e delícias como antepastos, frios, sopa de agnoline, costelinha barbecue, bacalhau e chocolates.

Próximas edições

A próxima edição de A Confraria do Vinho já está confirmada para novembro de 2025. Data e local devem ser divulgados em breve.