Frio combina com comidinhas repletas de calor e sabor 

Um estudo publicado em 2023 por neurocientistas da instituição de pesquisa médica americana Scripps Research comprova aquilo que os gaúchos sentem na pele, ou melhor, no estômago: o desejo por comer mais aumenta quando estamos expostos ao frio.

E na hora de escolher a receita para se aquecer nesse clima, a qualidade dos ingredientes ajuda a deixar o prato ainda mais saboroso. A rede Super Andreazza, com unidades na Serra e no Litoral, disponibiliza uma variedade de produtos que ajudam os gaúchos a viverem o aconchego do inverno por meio da gastronomia.

Os produtos atendem quem valoriza uma boa comida, tradição e novidades na mesa da culinária brasileira e internacional. Para quem deseja se aventurar pela gastronomia de outros países, mas no conforto de casa, apresentamos três receitas consagradas no mundo que são sinônimo de conforto e sabor em dias mais frios.

A primeira, “Ossobuco alla Milanese”, italiana; em seguida, uma “Soupe à l’oignon”, francesa; e, por fim, a inglesa “Leek & Potato Soup”. As receitas levam ingredientes como carnes, vinhos, queijos, batata, cebola, além de outros legumes e temperos variados. Todos os ingredientes são encontrados na Rede Andreazza.

Ossobuco alla Milanese

Ingredientes

6 fatias de ossobuco (pernil de vitela/bovino), cerca de 250 g cada

60 g de manteiga

1 copo de vinho branco (≈ 200 ml)

1/2 limão (raspas da casca)

1/2 dente de alho

2 folhas de sálvia

1 ramo de alecrim

30 g de salsa (picada)

Caldo (de carne ou vegetal), conforme necessário

Farinha de trigo para enfarinhar

Sal e pimenta a gosto

Como fazer

O primeiro passo é passar o ossobuco na farinha e dourar em metade da manteiga em uma panela larga. Logo após, adicionar o vinho e deixar evaporar. Ajuste o sal e a pimenta a gosto, e deixe cozinhar em fogo baixo com a panela tampada. De vez em quando, virar o ossobuco e ir adicionando o caldo conforme necessário.

Para a gremolata: picar finamente o alho, a salsa, a raspa de limão, a sálvia e o alecrim.

Pouco antes de servir, adicionar a gremolata ao caldo da carne, juntamente com o restante da manteiga.

Rende 6 porções

Soupe à l’oignon (sopa de cebola gratinada)

Ingredientes

600 g de cebola

1,5 cubos de caldo de carne

2 colheres de sopa de farinha

20 cl de vinho branco seco

1 buquê garni (pequeno molho de ervas frescas amarradas com barbante, usado na culinária para adicionar sabor e aroma aos pratos, especialmente caldos, sopas e ensopados)

4 fatias de pão rústico

120 g de queijo Gruyère ralado

40 g de manteiga

Sal e pimenta a gosto (noz-moscada é opcional)

Como fazer

Ferva 1 L de água com 1,5 cubos de caldo e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga, acrescente as cebolas fatiadas e cozinhe até ficarem macias. Para engrossar, polvilhar a farinha, mexendo até as cebolas ficarem douradas. Adicionar o vinho e raspar o fundo da panela. Em seguida juntar o caldo, o bouquet garni, o sal e a pimenta (é o momento da noz-moscada, caso tenha optado por usar). Cozinhar em fogo baixo, com tampa, por cerca de 25 minutos. O forno deve ser pré-aquecido a 240 °C.

Retirar o bouquet garni e distribuir a sopa em cassoletes individuais. Colocar uma ou duas fatias de pão por cassoleta e cobrir com o gruyère ralado. Levar ao forno até o queijo derreter e formar uma crosta dourada.

Rende 4 porções

Leek & Potato Soup (sopa de alho-poró e batata)

Ingredientes

50 g de manteiga

450 g de batatas (descascadas, cortadas em cubos de 1 cm)

1 cebola pequena (cortada em cubos similares)

450 g da parte branca do alho-poró (só o branco, fatiado; o verde pode ser aproveitado para caldo)

450 g da parte branca do alho-poró (só o branco, fatiado; o verde pode ser aproveitado para caldo) 850 ml a 1,2 L de caldo leve (caldo de galinha ou vegetal)

142 ml de creme de leite fresco ("whipping cream")

142 ml de creme de leite fresco ("whipping cream") 125 ml de leite integral

Para finalizar: refogar na manteiga a parte branca de mais 1 alho-poró, com noz-moscada e sal/pimenta a gosto; cebolinha picada como guarnição

Como fazer

Em uma panela pesada, derreter a manteiga. Adicionar batatas, cebola e alho-poró. Mexer até que fiquem bem envolvidos e levemente murchos. Temperar com sal e pimenta. Cobrir com um disco de papel manteiga e tampar. Cozinhar em fogo baixo até os vegetais amolecerem, mas sem dourar. Depois, adicionar o caldo e ferver por mais 5 min aproximadamente até os vegetais estarem totalmente cozidos. Levar a sopa ao liquidificador, batendo até ficar sedosa. Retornar ao fogo baixo, juntar ¾ do creme e o leite. Ajustar o sal e a pimenta. Sirva com o alho-poró refogado e cebolinha por cima.

Rende 6 porções

Agora, basta escolher qual fazer primeiro: sopa de cebola gratinada, um clássico francês; sopa de alho-poró e batata, típico prato britânico, e ossobuco alla milanese, uma opção encorpada criada pelos italianos. Para preparar as receitas, todos os ingredientes desses deliciosos pratos podem ser encontrados na rede Super Andreazza.