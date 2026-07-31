Um hiato entre a expectativa do amanhã e os erros de ontem

"Adoro observar casais ou famílias em ambientes públicos, em restaurantes. E não canso de ficar espantada com gente jantando junto sem trocar olhares, sem encostar a ponta dos dedos". Fábio Panone Lopes / Especial

A semana teve de tudo: queda de granizo, ventania que levou o telhado, sol para reconstrução, expectativa frustrada de avistar chuva de meteoros, brindes com drinques de nomes de lugares, desentendimento na comunicação, faxinas e mais faxinas, massagem e agradecimento pelo pior já ter passado. E, de tão cheia, passou rápido demais. Como todos os dias têm sido: corridos, cheios, cansativos.

É um tal de acordar cedo, correr para o banho ouvindo as notícias, realizar tarefas em casa e fora dela e assimilar que sempre vai existir alguma pendência. Que não vai dar para ler todos os livros ou assistir a todas as séries, nem visitar todos os lugares superlegais que estão na lista de desejos. E tentar não se cobrar muito por isso.

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Tenho a impressão de que, enquanto ainda estamos nos movendo, temos, de alguma forma, as rédeas da nossa vida. Mesmo no caos, mesmo tendo que encontrar soluções rápidas para acontecimentos inesperados. Até porque não dá para viver sempre no modo Zeca Pagodinho “deixa a vida me levar”. Tempo perdido, para mim, são os momentos em que ficamos paralisados entre o “e se” e o “talvez”. Assim vivemos num período suspenso, em que nada pode ser realizado, num hiato entre a expectativa do amanhã e os erros de ontem.

Essa exceção só faz sentido aos poetas e aos líricos. Mario Quintana, aniversariante da semana, cuja efeméride dos 120 anos o colocou em evidência, bem descreve que “a saudade é o que faz as coisas pararem no tempo”. Lembro da biblioteca do meu vô cheia de livros de Quintana, que não me cansava de lê-los, e das agendas poéticas da minha mãe, que traziam um poema dele em cada uma das folhas que marcavam os 365 dias. O ano acabava e não dava coragem de jogá-las fora – quem descartaria um livro sem sentir uma dorzinha no coração? “Envelhecer é ir perdendo os medos”. “Sonhar é acordar-se para dentro”. “A amizade é um amor que nunca morre”. “O amor é quando a gente mora um no outro”. “O passado não reconhece o seu lugar: está sempre presente” eram algumas das sentenças que apareciam no topo das páginas e me deixavam maravilhada. Ainda fico.

Dia desses, Mauri me contava a história de alguém que estava muito doente e não sabia se iria acordar amanhã. Falou sobre como deve ser desafiador viver assim. Aí o lembrei de que essa não era uma prerrogativa da pessoa da qual falava, era de todos nós. Ficar pensando no passado ou se preocupando com o futuro não resolve nada. Todos nós só temos o presente. O aqui e agora. Desconsiderar isso só afasta a necessidade de valorizar cada instante.

Adoro observar casais ou famílias em ambientes públicos, em restaurantes. E não canso de ficar espantada com gente jantando junto sem trocar olhares, sem encostar a ponta dos dedos. Pessoas são absorvidas por telas, como se estivessem em um mundo paralelo. Isso não seria problema se fôssemos imortais.

Com quanta frequência estamos com quem amamos sem estarmos, de fato, naquele lugar? Quantas vezes ouvimos um relato pensando na receita do jantar, na série de exercícios da academia ou nos boletos a serem pagos? E sem essa atenção real, perdemos a oportunidade de conexão, de empatia, de entendimento, de catarse. E jamais teremos essa oportunidade outra vez.