Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

O que assusta
Opinião

Os medos que nos definem: expectativas, frustrações e busca por autoconhecimento

As pessoas ao nosso redor não têm a menor obrigação de corresponder ao que imaginamos sobre elas

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Trissia Ordovás Sartori

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