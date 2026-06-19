O dia que a massagem virou aula de filosofia

A massagem virou lição de estoicismo. Fábio Panone Lopes / Especial

Minha sessão semanal de massagem se transformou em um apanhado de lições de estoicismo. Não que eu e massoterapeuta tenhamos trocado alguma palavra sobre filosofia — foi a experiência em si que me colocou naquele lugar.

Costumo reservar horário no final da tarde, de modo que encerre o expediente e vá direto para lá. O dia estrava congelante, apesar do solzinho. Quando ele se pôs, a temperatura pareceu ainda mais baixa do que os nove graus.

A maca pareceu gelada. A sala, morna. As mãos da profissional, pedras de gelo. Cada vez que me encostava, eu sentia um desconforto. E foi aí que, mentalmente, comecei até a achar graça daquele incômodo. Pensa: esse era meu momento de relaxamento e autocuidado da semana e não passou nem perto disso. Eis a prova da como não controlamos grande parte das situações — mesmo as que, em tese, são previsíveis.

Tentei me concentrar na possibilidade da fruição chegar mais tarde e aquilo fazer algum sentido. E relaxei. Foi bom? Médio, mas passou.

Esse preâmbulo não é, obviamente, para falar sobre minha sessão de massagem — assunto que interessa a zero pessoas além de mim —, mas usá-la como mimesis, a imitação da vida real. Quantas vezes a gente se frustra por não encontrar o que estava buscando? Por ter uma expectativa gigante em relação a algo que não podemos controlar?

Epiteto, um dos estoicos, recomenda que, diante do prazer, “esperes um pouco, fazendo um intervalo”, antes de ceder. Não para tornar o prazer maior, mas para verificar se a gente ainda se reconhece quando ele chega. Como se fosse possível diminuir a distância entre o que acontece e o que se espera que aconteça.

Se eu fosse mais versada na matéria, acataria uma das ideias de Sêneca. Ele possivelmente me diria, nesse caso, que meu erro não foi desejar o prazer (no caso, a massagem relaxante), mas em chegar até ela vulnerável demais para dar conta de alguma mudança de percurso. Me aconselharia a exercitar o desconforto antes, a me habituar à falta ou, ao mínimo, à espera.

Não seria tarefa fácil para uma lírica como eu, confesso.

Aí me dou conta de que faço isso o tempo todo na vida. A essa altura, não dá para sentar e chorar. As frustrações e renúncias aparecem, sigo em frente e logo sou recompensada com algo melhor. Mesmo que seja só porque mudei a forma de olhar para aquilo.