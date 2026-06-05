Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

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Opinião

A inspiração em Rafa Nadal e a "teoria das pipocas"

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Trissia Ordovás Sartori

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