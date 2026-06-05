A inspiração em Rafa Nadal e a "teoria das pipocas"

“Eu não sou um vencedor. Sou um competidor.”

Adorei a definição de Rafa Nadal sobre ele mesmo. A frase aparece en passant na série homônima, que estreou semana passada na Netflix. Eu já era fã do espanhol mesmo antes de ler a biografia dele — A Minha História, lançada em 2021 —, anos atrás. Considero magnético o jeito passional e intenso com que conduz as partidas, a carreira, a vida. Também adoro as cores das roupas, a energia e o bronzeado.

Rafa entra em quadra com a intensidade de quem parece disposto a acabar com o adversário, mas construiu a própria imagem sem precisar se vender como gênio — uma raridade em uma época que transformou autoconfiança em espetáculo. Talvez por isso a frase tenha ficado ressoando na minha cabeça. Não há ali a promessa de triunfo. Há a disposição de continuar.

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O espanhol cresceu sendo treinado pelo tio, extremamente exigente — hoje, provavelmente, o consideraríamos tóxico —, sofrendo pressão absurda e ouvindo que precisava melhorar a cada conquista. Sempre havia um degrau a mais, mesmo quando já parecia no topo da escada. Depois, havia o desafio de se manter lá. E, mais tarde, o de voltar a subir depois da queda. Entre lesões e críticas, chegou a duvidar da possibilidade de competir em alto nível outra vez, mas pagou (e treinou) para ver. E se tornou um dos maiores tenistas de todos os tempos. Sou muito fã.

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Uso esse preâmbulo como condição para ilustrar a “teoria das pipocas”, que começou a aparecer nas redes sociais. A premissa é simples e todo mundo que já fez pipoca alguma vez na vida a presenciou, sem, no entanto, atribuir significado ao que estava vendo.

Explico: colocamos os grãos na panela, todos ao mesmo tempo. Eles recebem o mesmo calor, mas não estouram simultaneamente. O primeiro estouro chama atenção — mas ser o primeiro nem sempre significa ser o melhor. Os que ainda não estouraram não falharam, só estão se preparando para estourar no tempo certo.

A metáfora é simpática porque desmonta uma ansiedade que se tornou quase coletiva. Vivemos cercados por marcadores de desempenho. A idade em que alguém comprou um apartamento. O momento em que outro foi promovido. A viagem, o casamento, o negócio próprio, a aposentadoria precoce, a barriga negativa, a foto perfeita de uma felicidade enquadrada e com filtros.

Nunca foi tão fácil acompanhar a trajetória dos outros. E talvez nunca tenha sido tão difícil acompanhar a própria sem a tentação de transformá-la numa comparação permanente. Só que nem todo mundo quer estourar do mesmo jeito — o problema é usar a régua de alguém para medir uma vida que não é a nossa.

Quando a gente se compara, pode parecer que está sempre atrasada, mas sem motivo nenhum. Momentos diferentes de vida não dizem respeito à falta de talento, assim como ritmo diferente não depõe contra o potencial de alguém. Mesmo se a panela do vizinho parecer melhor.