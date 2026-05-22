Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

Desafio do presente
Opinião

Por que sempre vemos problemas, mesmo quando tudo melhora?

Literatura, filosofia e ciência ajudam a explicar nosso jeito de enxergar a vida

Trissia Ordovás Sartori

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