Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

Comunicação não violenta
Opinião

O desafio de aprender a traduzir os sentimentos

Nutrir a empatia e se preocupar com o entorno são ativos fundamentais em um mundo hiperconectado que prega alta performance

Trissia Ordovás Sartori

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