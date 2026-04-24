A beleza e o caos de uma vida prosaica

Duas semanas de reforma no banheiro mudam a perspectiva do tempo. Fábio Panone Lopes / Especial

Come algo, né?

Unhas pretas!

E aí, Bela Adormecida? Vamos levantar?

Não encontro meus óculos. Será que ficaram no apê?

Leia Mais Incríveis seres humanos

Eu cavo e tu tira a terra, pode ser?

Deixa eu desenhar para te mostrar que são seis pontos e cinco espaços.

Caqui fica melhor descascado.

Temos que fazer os pinhões.

Já fiz a inspeção no quarto e não achei nenhuma aranha.

Foram fazer o quê? Consertar o telhado?

Me manda a foto da mão?

Leia Mais Brincando de ser René Descartes

Pode ser carninha e salada.

Compra um tubo de PU cinza. E anel de cera. O lojista sabe o que é... Ah, e dois parafusos chumbadores.

Que bom ver as coisas acontecendo. Emoji de palminhas

Peraí que vou ver quanto paguei.

Vamos instalar as coisas quando?

Pode deixar as coisas aí.

Quer que eu pique as coisas?

Vamos anotar o que falta comprar.

Leia Mais Até quando mulheres serão mortas pelos ex?

Depois de duas semanas de reforma em um pequeno banheiro, que deixou todo o apartamento inabitável, percebi quão controversas são nossas emoções diante de um mesmo fato. O que, num primeiro olhar, parece um microuniverso de caos, se for olhado com um pequeno distanciamento mostra o privilégio do cuidado. Ando reflexiva (como sempre!), pensando que a caixa de louça do vaso quebrada na tentativa de recolocá-lo lembra o óbvio: nem tudo está no nosso controle — muito menos aquilo que parece estar. E é uma lição básica e difícil. Cronometramos nossas atividades para dar conta de tudo o tempo todo. Saímos de casa com a marmita, a roupa da academia, a nécessaire e uma roupa extra, caso apareça um compromisso no meio do caminho. Marcamos hora para bate-papos, conversamos olhando no relógio e marcamos almoços para otimizar reuniões — o que nos permite encaixar mais algum compromisso ao longo do dia. Nos acostumamos, porque é assim. Repetimos diariamente. Inevitável para quem tem boletos a pagar.