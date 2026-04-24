Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

Reflexão
Opinião

A beleza e o caos de uma vida prosaica

A caixa de louça do vaso quebrada na tentativa de recolocá-lo lembra o óbvio: nem tudo está no nosso controle

Trissia Ordovás Sartori

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