Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

Crônica
Opinião

Lucidez para combater o horror

É preciso estabelecer lampejos de felicidade e esperança, nem que seja por teimosia, tal qual as flores que nascem no asfalto

Trissia Ordovás Sartori

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