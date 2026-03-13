Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

Passado e presente
Opinião

Brincando de ser René Descartes

Conseguem imaginar, hoje em dia, com tantos recursos para dar voz às ideias, alguém conseguir guardar os (geniais!!!) pensamentos para si? 

Trissia Ordovás Sartori

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