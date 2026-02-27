Até quando mulheres serão mortas pelos ex?

Fábio Panone Lopes / Especial

A fé na ciência e as pesquisas com polilaminina. A expectativa de tornar a doutora Tatiana Sampaio celebridade. As conversas sobre formatos de proteínas, grupos de controles e protocolos científicos. Uma pesquisa brasileira e capitaneada por uma mulher.

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O estrangulamento de Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47 anos.

O megafinancista Warren Buffet anunciou há pouco tempo ter feito investimento de cerca de 350 milhões de dólares na compra de uma participação acionária no jornal The New York Times. Apostando na mídia tradicional, sugere que a demanda por credibilidade e independência da imprensa é urgente. Achei um alento e tanto.

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Mulheres são maioria na formação científica e somam 57% das pessoas com pós-graduação no país.

Miriane Lacerda Vieira, 24, foi morta a facadas.

Recomendo a leitura de Coisa de Rico, do antropólogo Michel Alcoforado, que desvenda os códigos escondidos e o modo de vida da elite brasileira. Trata-se de um mundo muito diferente do que costumamos ver por aí.

Cássia Girard do Nascimento, 26, foi morta a tiros.

Assim como ela, Marlei de Fátima Froelick, 53; Uliana Teresinha Fagundes, 59; Marinês Teresinha Schneider, 54, foram mortas a tiros.

O churros de polenta na Festa da Uva. O último senhor que ainda empalha garrafões de vinho em Ana Rech. As tradições reinventadas e mantidas.

Tereza de Jesus Trindade da Silva, 49, foi morta a tiros.

A possibilidade de ver ídolos de perto mobiliza fãs que se aglomeram nos portões dos eventos dias antes da apresentação dos cantores. Não importa se a pessoa está em Caxias do Sul ou no Rio de Janeiro, o comportamento é idêntico.

Juliane Cristina Schuster, 30, foi morta a tiros.

Faz três concursos que jogo na Mega Sena, por conta do prêmio acumulado. No deste sábado, chega a R$ 145 milhões. Não sei o que é melhor pensar: no que dá para fazer com tanto dinheiro ou justamente no que dá para deixar de fazer por conta disso.

Glai Maria da Costa Conceição, 47, foi morta por sufocamento. Leticia Foster Rodrigues, 37, foi degolada. Mirella dos Santos da Silva, 15, foi morta em circunstâncias não esclarecidas. Silvana Germann de Aguiar, 48, segue desaparecida.

É lindo ver, em plena Festa da Uva, uma performance impecável como a da drag Frank Lee ao som de Bella, Ciao. Interpretada pelo talentoso Felli Dalbosco, vale conhecer o trabalho dele.

Ianca Diniz Soares, 29, foi morta a facadas.

Os brasileiros Bruna Takahashi e Hugo Calderano conquistaram o título de campeões no Smash de Tênis de Mesa em Singapura. É a primeira vez que uma dupla não oriental vence a competição.

Karizele Oliveira Senna, 30; Paula Gomes Gonhi, 44; Leila Raquel Camargo Feltrin, 24; Paula Gabriela Torres Pereira, 39; Josiane Natel Alves, 32; Gislaine Beatriz Rodrigues Duarte, 31, foram mortas a facadas.