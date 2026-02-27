Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

Feminicídios
Opinião

Até quando mulheres serão mortas pelos ex?

Marlei de Fátima Froelick, 53 anos; Uliana Teresinha Fagundes, 59; Marinês Teresinha Schneider, 54, são algumas das vítimas no Estado em 2026

Trissia Ordovás Sartori

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS