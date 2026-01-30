Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

Sentenças prosaicas
Opinião

A contradição como essência: por que nem sempre somos coerentes

O mundo nos condiciona a manter uma trajetória lógica

Trissia Ordovás Sartori

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS