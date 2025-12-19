Desacelerar para viver: um antídoto contra a pressa

Ver plantas florescendo mostra que a passagem do tempo vale a pena. Fábio Panone Lopes / Especial

O florescimento das orquídeas, o choro da videira, a germinação da semente, a maturação de um vinho ou de um poema. O período de hibernação dos animais, da fabricação do mel pelas abelhas, do amadurecimento das frutas no pé, do crescimento das cenouras e alfaces na horta. A safra de pêssegos e alcachofras. O fermento agindo em uma focaccia. As cutículas que costumo cortar todas as sextas-feiras. A feitura de um livro, o desenvolvimento de um bebê na barriga da mãe.

Fico repetindo mentalmente essa lista numa tentativa de autoconvencimento. Um antídoto contra a pressa. É só pensar que qualquer conselho com a intenção de deixar alguém melhor traz a sentença “o tempo é o melhor remédio”. Das mais simples às mais complexas. Joelho esfolado? Tem que esperar cicatrizar. Resposta a uma entrevista de emprego? Chega em alguns dias. Coração partido? O tempo cura. Eis o “tecido invisível em que se bordam os acontecimentos”, tal qual versou Clarice Lispector.

Mas queremos que a dor do coração partido se dissipe na hora, que o conflito se resolva imediatamente e que as declarações de amor surjam nos primeiros segundos do dia. Eu, ao menos. Vivemos num mundo acelerado, onde mal dá tempo de processar os acontecimentos antes que novos surjam. A tela do celular não para de piscar com notificações de mensagens e as sugestões de produtos aparecem sem que a gente queira comprá-los.

Tudo parece sempre tão urgente, que desacelerar se torna um desafio a ser perseguido. Tem gente que sai de uma reunião a outra, o dia todo, durante todas as semanas do mês. E almoça no escritório, em um pequeno intervalo, para garantir que dê tempo de fazer xixi antes da próxima. Eis a correria normalizada. E nem precisa ser um executivo ocupado para passar por isso: basta pensar nesse período pré-festas de fim de ano. Parece que tudo deve ser resolvido em duas semanas, como se os dias não fossem continuar sucedendo uns aos outros.

Momentos importantes, no entanto, precisam de tempo para acontecer. Lembro o filósofo francês Henri Bergson (1859-1941), um dos mais influentes do Século 20, que faz essa separação de um jeito interessante. Na obra Duração e Simultaneidade (1922), ele diferencia o tempo medido (cronológico) do tempo vivido (durée), que é fluido. O primeiro refere-se àquela sucessão de instantes, como se todos fossem iguais – aquele medido pelo tic-tac do relógio. O outro é o tempo subjetivo, que não pode ser dividido em partes iguais – vivido pela consciência. Ele tem uma frase poética para endossar essa definição: “a verdadeira forma do tempo é a duração, que escapa à medição e se assemelha mais a uma melodia do que a uma linha”.

Nessa perspectiva, contemplo calmamente minhas orquídeas coloridas e floridas, sabendo que logo estarão sem flores. É justamente a percepção desse caráter efêmero (da beleza, do tempo) que me obriga a observá-las com atenção. Respiro e espero. O tempo pensado, consciente, vira um aliado – e não um adversário.





