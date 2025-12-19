Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

Correria do fim de ano
Opinião

Desacelerar para viver: um antídoto contra a pressa

Contemplo calmamente minhas orquídeas coloridas e floridas, sabendo que logo estarão sem flores. É justamente a percepção desse caráter efêmero (da beleza, do tempo) que me obriga a observá-las com atenção

