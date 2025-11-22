Poder celebrar (meu) amor todos os dias

O “ir devagar também é avançar”. O remédio entregue como promessa de cuidado. A chácara sem segundas intenções. O fogão a lenha aceso. O calorzinho no frio. O travesseiro fora do padrão. A vontade de ser visto. A festa junina. As danças noite adentro. A estreia no Luizinho. O novo universo compartilhado. As histórias do passado. A fé num Deus que reserva coisas melhores. Os finais que nem sempre são felizes. A adaptação à nova vida. As promessas do presente. As conversas infindas. A quebra dos padrões. A valorização das antiguidades. A incursão por feiras livres. O protagonismo dos objetos usados. A nova configuração de família. A mudança de rota. A vontade de ter uma bicicleta. A necessidade de pedalar. A opção por ficar juntinho. A rotina de tagarelice. O silêncio que não incomoda. A cozinha como espaço de afeto. A trilha sonora de uma vida. A tranquilidade monástica. A sensibilidade como virtude. O sorriso com um dono. As singelezas que importam. O desejo de tatuar a pele. A quebra dos paradigmas. O livrinho escrito a mão. O fone de ouvido compartilhado na viagem. O café da manhã ritualístico. O lirismo em toda a parte. As panquecas da Andreia. A divisão de tarefas. A selfie perfeita em Sintra. A mesma energia para o que importa. A multiplicação do afeto. O pôr do sol com música ao vivo. A roda de chimarrão. A promessa de se escolher. Os músculos bem definidos. O abraço que acalma. A contrariedade da vó Zaíra. As felizes coincidências. A parceria para todas as horas. A amiga que namora o amigo. As diferenças no trabalho. A admiração mútua. A poesia da Carla Madeira. A leveza nas relações. O perfil aventureiro adormecido. As esperas em aeroportos. As viagens descompassadas. A dispensa de terno e gravata. A marcação de consultas. A organização da rotina. Os cuidados com o corpo. A saudade que veio antes do gostar. A Aurora Boreal. O Salar de Uyuni. A vontade de passear pela Itália. A curiosidade por andanças pelo mundo. As estratégias para defender as mulheres. Os ajustes permanentes da rotina. A escuta sobre o cordão de luzinhas no jardim. A tevê com todos os canais possíveis. A tranquilidade para assistir aos jogos do Inter. O time que une a família. A descoberta sobre os rolês. A receita do vinagrete. Os muitos minutos de gargalhada. O processo de autoconhecimento. O lugar de paz para repousar. O desencadeamento poético de uma relação. As novas primeiras vezes. A certeza de estar com a melhor pessoa. A sorte de poder celebrar Mauri todos os dias.