Para repousar a alma

Anos atrás, passeando pelo templo Senso-Ji, em Tóquio, assisti a uma cena muito fofa. O local em questão é o templo budista mais antigo da cidade e, obviamente, superturístico e cheio de gente como por todos os lados. Um dos rituais — existem vários deles por lá — são umas plaquinhas de madeira chamadas ema, em que os visitantes escrevem seus desejos e sonhos e os entregam aos deuses. É uma espécie de oração materializada e faz um recorte interessante na alma humana.
Não me esqueço de um pedacinho de madeira escrito com caligrafia infantil acompanhada de um pequeno desenho. Em inglês, a menininha escreveu: “eu gostaria de ter um cavalo”. Achei tão bonitinha a singeleza do pedido e quando paro para pensar nisso me dou conta de que a gente complexifica demais as coisas. E não deveria.
Nesta semana, durante o ensaio para a festa de 15 anos da gurizada atendida pela Casa Anjos Voluntários — o evento foi realizado na sexta-feira (24), na sede social do Recreio da Juventude —, Ale, a mestre de cerimônias chamava os 11 aniversariantes e lia uma breve descrição de cada um deles. E, a cada pouco, os padrinhos e madrinhas se emocionavam. O motivo era bem simples.
Uma das perguntas feitas para os meninos e meninas era: “qual é o teu sonho?”. Alguns querem dar orgulho e melhores condições para a família, sobretudo às mães e avós. Outro, que perdeu a mãe precocemente e precisou viver temporariamente em um lar provisório, viu as quatro irmãs serem adotadas e, assim, retiradas do convívio dele. O pedido? Reencontrar as meninas. Todo mundo encheu os olhos de lágrimas. Em outro momento, um menino autista disse querer fazer o próprio filme de animação — ele manda muito bem no desenho. Além disso, disse que quer fazer faculdade de design, para poder ensinar crianças autistas. É a vida brindado com recomeços e possibilidades o tempo todo, sem que a gente precise pedir.
Aí fiquei lembrando sobre sonhos que já tive, que deixei para trás ou nunca dividi com ninguém. Também me dei conta que talvez os sonhos mais legais sejam esses que movem o espírito por muitos anos — e aí não estou falando de comprar uma bolsa caríssima ou um smartphone de novíssima geração. Esses sempre são desejos passageiros que, à medida que são conquistados, meio que perdem a graça. Os desejos genuínos são compartilhados, sonhados com quem a gente ama, aqueles que dão sentido para nossos dias. Sabe aquela singeleza que dá aquele calorzinho bom no coração? Quem consegue sentir — e partilhar — entendeu tudo e, se ainda estiver difícil de compreender, ao menos pode seguir com alguém que ajuda a repousar a alma.