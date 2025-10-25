Para repousar a alma

"Os desejos genuínos são compartilhados, sonhados com quem a gente ama, aqueles que dão sentido para nossos dias". Fábio Panone Lopes / Especial

Anos atrás, passeando pelo templo Senso-Ji, em Tóquio, assisti a uma cena muito fofa. O local em questão é o templo budista mais antigo da cidade e, obviamente, superturístico e cheio de gente como por todos os lados. Um dos rituais — existem vários deles por lá — são umas plaquinhas de madeira chamadas ema, em que os visitantes escrevem seus desejos e sonhos e os entregam aos deuses. É uma espécie de oração materializada e faz um recorte interessante na alma humana.

Não me esqueço de um pedacinho de madeira escrito com caligrafia infantil acompanhada de um pequeno desenho. Em inglês, a menininha escreveu: “eu gostaria de ter um cavalo”. Achei tão bonitinha a singeleza do pedido e quando paro para pensar nisso me dou conta de que a gente complexifica demais as coisas. E não deveria.

Nesta semana, durante o ensaio para a festa de 15 anos da gurizada atendida pela Casa Anjos Voluntários — o evento foi realizado na sexta-feira (24), na sede social do Recreio da Juventude —, Ale, a mestre de cerimônias chamava os 11 aniversariantes e lia uma breve descrição de cada um deles. E, a cada pouco, os padrinhos e madrinhas se emocionavam. O motivo era bem simples.

Uma das perguntas feitas para os meninos e meninas era: “qual é o teu sonho?”. Alguns querem dar orgulho e melhores condições para a família, sobretudo às mães e avós. Outro, que perdeu a mãe precocemente e precisou viver temporariamente em um lar provisório, viu as quatro irmãs serem adotadas e, assim, retiradas do convívio dele. O pedido? Reencontrar as meninas. Todo mundo encheu os olhos de lágrimas. Em outro momento, um menino autista disse querer fazer o próprio filme de animação — ele manda muito bem no desenho. Além disso, disse que quer fazer faculdade de design, para poder ensinar crianças autistas. É a vida brindado com recomeços e possibilidades o tempo todo, sem que a gente precise pedir.

