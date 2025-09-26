Somos moldados pelo que sentimos

"Me empolguei com a possibilidade de nadar com golfinhos e fazer snorkeling em águas cristalinas no meio do Oceano Índico". Fábio Panone Lopes / Especial

Nos últimos dias, durante as férias, experimentei algumas sensações inéditas. A sentença pode parecer demasiadamente óbvia, já que viagens de lazer servem exatamente para isso. Mas o ineditismo, para mim, pareceu um pouco maior. Explico: por ter escolhido um destino com praias paradisíacas, me empolguei com a possibilidade de nadar com golfinhos e fazer snorkeling em águas cristalinas no meio do Oceano Índico. Só que não sou uma grande nadadora e tenho um pouco de medo de águas profundas. Isso não me impediu de dizer sim — e pagar em dólares — por ambas as atividades. E a realidade, como costuma ser, foi mais complexa do que nos catálogos de fotos dos passeios.

O mar estava agitado e o primeiro momento de tensão foi levar o barquinho a motor para além da arrebentação. Vencida essa etapa, navegamos uns 40 minutos até avistarmos um grupo de golfinhos serelepes. E aí descobri que seria improvável nadar com eles — eu não iria me jogar na água cercada de barquinhos como o que estava. E os cetáceos fugiam, obviamente. Então, a atividade se tornou uma espécie de rally de pequenas embarcações para ver quem se aproximava antes deles. Divertido e apavorante. Confesso, também, ter ficado com pena dos golfinhos, perturbados por turistas sem noção como eu. Vencida a corrida — que durou mais do que deveria —, partimos para os arredores de uma pequena ilha particular, com a água mais linda que vi na vida. Senti vontade de chorar de verdade. E agradeci por poder vivenciar esse momento, contrapondo o anterior. De lá, seguimos mais um pouco de barco para que, de snorkel, avistasse corais e peixinhos.

Nunca tinha feito isso, não estava exatamente empolgada, mas achei que valeria ter a experiência da primeira vez. Achei tenso, não consegui relaxar, mas enxerguei muita beleza debaixo d’água. Voltei ao barco com palpitações e demorei a estabilizar as emoções. Afinal, o desencadeamento poético do passeio de barco foi repleto de sensações inéditas. Foi bom? Agora, com os pezinhos em terra firme e perto de casa, garanto que sim.

A coincidência é que recém tinha lido Batida Só, da ótima Giovana Madalosso. No livro, uma jornalista descobre um problema cardíaco e, para tratá-lo, precisa que as batidas do coração não mudem de velocidade ou intensidade. Decide isolar-se na casa da avó, na cidade onde passou a infância, evitando todo tipo de contato e sensações. À medida em que a lia, percebi como somos suscetíveis às interações com o mundo, de escovar os dentes a correr para pegar o ônibus. De dançar na cozinha ou se chatear com a receita que não deu certo. A gente sente o tempo todo, mesmo que tente se blindar.

