Carlinhos de Jesus, o corpo, a percepção e a ocupação dos espaços

Carlinhos de Jesus passeia pelo palco do Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul, enquanto profere uma espécie de manifesto em favor da dança. Destaca o caráter ancestral da atividade, reforça o poder universal do corpo em movimento. Bate as mãos no peito, até provocar barulho idêntico ao do coração, abre os braços e reclina o dorso, esboçando o gesto de agradecimento, levanta o dedo médio da mão para provar que não são necessárias palavras para dar conta da comunicação. Prende a atenção da plateia de forma absoluta e faz isso de um jeito que as pessoas não estão acostumadas. Ele está em uma cadeira de rodas.

Olho para ele — tive a oportunidade de vê-lo dançar ao vivo algumas vezes, graças ao meu amigo Giovani Monteiro — e lembro de um dos textos inaugurais do new journalism: Frank Sinatra está resfriado, escrito por Gay Talese e publicado na revista Esquire em abril de 1966. Nele, o autor faz o melhor perfil já publicado sobre o cantor, sem trocar uma palavra com ele. “Sinatra resfriado é Picasso sem tinta, Ferrari sem combustível – só que pior. Porque um resfriado comum despoja Sinatra de uma joia que não dá para pôr no seguro – a sua voz (...)”. Nessa associação mental, penso em como alguém consegue se definir quando algo que o representa muda drasticamente. No caso, o corpo de Carlinhos. Aí me dou conta sobre como dedicamos tempo para falar sobre corpos alheios — sexta-feira (29), na sala de espera, clientes conversavam sobre a mulher do vestido vermelho que entrou no restaurante e fez todos os rostos se virarem para ela.

Existe uma percepção social para os corpos, sejam eles quaisquer: são observados, julgados e categorizados. A filósofa norte-americana Judith Butler argumenta que o corpo é uma construção moldada por normas culturais e performa identidades. Performance essa que passa pela expectativa do olhar alheio. E assim a gente olha. E julga. E esquece que o corpo carrega, também, uma função simbólica: nele estão inscritas experiências, sensações, memórias, regras e afetos. É como o espanto que Carlinhos de Jesus provoca ao dançar de forma magnética sobre uma cadeira de rodas. Ou, como versa Djamila Ribeiro, o corpo também é um arquivo vivo, que carrega saberes, dores e afetos transmitidos por gerações, como se a ocupação dos espaços servisse, também, para reivindicar o passado.

A forma como um corpo é percebido costuma determinar, de forma quase sempre estereotipada, quais espaços ele pode ocupar e de que modo deve realizar a ação. Talvez por isso tenha me comovido tanto com a performance de Carlinhos. Ele segue se movendo com precisão pelo espaço cênico. A partir do movimento da perna esquerda, empurra o chão e a cadeira de rodas desliza e rodopia pelas tábuas de madeira. Ele baila pelo palco, só que de forma diferente. E explicita que o corpo não é só um instrumento de expressão, é uma janela para o mundo. E, felizmente, não existe apenas um tipo de janela.

