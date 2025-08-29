Tríssia Ordovás Sartori

Tríssia Ordovás Sartori

Jornalista, doutora em Letras, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra. Apaixonada por histórias e pessoas e ainda não perdeu a fé na humanidade.

Em cima do palco
Notícia

Carlinhos de Jesus, o corpo, a percepção e a ocupação dos espaços

Assisti à última performance do bailarino e coreógrafo durante a passagem dele por Caxias do Sul

Trissia Ordovás Sartori

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS