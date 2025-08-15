A buzina no motorista de ônibus e as conclusões apressadas sobre quase tudo

Seria impreciso dizer que a cena de generosidade não existiu. Fábio Panone Lopes / Especial

Era final de tarde de quinta-feira e havia um carro parado, com luzes piscantes, num corredor de ônibus no centro da cidade. A rua estava tão movimentada quanto costuma estar por volta das 17h30min. Do banco do passageiro, desceu uma senhora cheia de sacolas rumo à entrada de um prédio, situado na frente do carro estacionado, o que justificaria aquela pausa temporária. Mas eles estavam cometendo uma infração e não estavam sozinhos naquele caminho.

Praticamente no mesmo momento, um ônibus de turismo começou a se aproximar do carro imóvel, diminuindo sensivelmente a velocidade à medida em que chegava perto dele. Eis que o motorista do coletivo passou a buzinar incessantemente, antes mesmo de se acercar e precisar parar por conta do obstáculo.

Concluí que o motorista estava descontente com a obstrução da via e queria chamar a atenção não só do outro condutor, mas de todo mundo que passava pela quadra, tamanha a barulheira. E passei a olhar atentamente à cena. Lá pelas tantas, a senhora da sacola se irritou, deixou as sacolas no saguão do prédio e foi em direção ao ônibus. Percebeu, então, que aquela buzina não era uma reprimenda: era uma tentativa de avisá-la que tinha deixado um dos pacotes cair no chão.

A cena, desenrolada em uma fração de segundos, escancarou como uma percepção apressada tende a ser imprecisa. Ver apenas um fragmento da história não deveria servir como base para tirar conclusões definitivas. Confesso que estava incomodada tanto com quem parou em local indevido, quando quem não teve paciência para esperar a conclusão da tarefa que se desenrolava na frente dele. Mas eu estava absolutamente errada, minha impressão passou longe da realidade. Achei uma baita lição — por mais que soubesse disso — para a vida.

No mesmo dia, tinha assistido à palestra de Geraldo Rufino, na convenção da CDL, o catador de latinhas que se tornou dono da maior empresa de reciclagem da América Latina. Descontraído e sorridente, contou a história de vida, repleta de tombos e ascensões.