Seis graus são um bom parâmetro para mim. Qual é o seu?

Acordei às 6h, meia hora antes do que de costume, porque tinha antecipado o horário da aula de sexta com o personal trainer. Conferi a temperatura na tela do celular e fazia seis graus. Tentei não me encher de roupas, embora houvesse ao menos duas camadas de blusas, e mesmo sonolenta fiquei animadíssima. Nem estava tão frio. É sério, achei uma delícia sair da cama e já estar seis graus lá fora. Mas se isso tivesse acontecido semanas atrás, seria diferente.

Explico. Sou uma dessas criaturas estranhas que gosta de inverno — com sol, obviamente. Mas de um tempo pra cá, tenho refletido sobre isso e percebido que, assim como na vida, os extremos não são essa maravilha toda. Tudo é uma questão de parâmetro. Foi justamente isso que permitiu meu ensaio de euforia ao ver seis graus destacados na tela do celular. Há poucos dias, acordei e estava menos quatro. No dia seguinte fez menos três. Saí à noite e estava perto de zero... Seis graus são dez a mais do que na segunda. Bem menos frio e é uma percepção real.

Isso é apenas um preâmbulo para alertar (a mim e a qualquer interessado) sobre o perigo de, sem possibilidade de comparação, nos acostumarmos a menos do que deveríamos. Isso vale para um trabalho, um casamento, uma amizade que trazem mais insatisfações do que momentos felizes. Ou para qualquer tipo de relação interpessoal, qualquer escolha feita — quando temos o privilégio de poder escolher, é fato.

Quem nunca se doou demais sem receber em troca na mesma medida? Sei que reciprocidade é difícil de mensurar, já que cada um só pode dar o que tem dentro de si e essa medida pode sempre ser bem desigual. Vale, no entanto, manter em perspectiva o problema suscitado por Marina Colasanti em Eu sei, mas não devia, que já abordei nesse espaço: “A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto”. Costuma ser assim, né?

A parte boa é que um mínimo de atenção já ajuda reconhecer pequenas mudanças (ou avanços). Ter experimentado alguma situação sombria faz valorizar um pouco mais a luz — só precisamos sair da caverna de Platão.

Ouvi recentemente, ao rolar o feed, um depoimento empolgado da atriz Erika Januza: ela contava sobre a frase que recebeu de uma desconhecida, num momento de transformação pessoal. O bilhete dizia “toda vez que você escolher o novo, o velho vai tentar negociar a permanência. Não aceite o convite, porque você já partiu”. Não deveríamos nos condicionar a somente aceitar o que a vida apresenta. Temos que escolher e, bem mais importante, bancar nossas decisões.