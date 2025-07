A epifania de 30 anos em três dias

Fortalecimento da cultura cidadã é uma das forças do município. Fábio Panone Lopes, especial

Três da manhã. Seis graus. Dezesseis malas. Trinta e cinco poltronas. Dois voos. Duas esperas. Dois micro-ônibus. Três aeroportos. Uma dezena de beijos na bochecha. Centenas de palavras rápidas. Alguns silêncios. Muita expectativa.

A teoria dos não-lugares de Marc Augé sendo derrubada. Relações começaram a ser construídas – ou reforçadas – em locais impessoais como salas de embarque ou restaurantes de aeroportos. Como um prólogo ainda não escrito Adriana, Bruno, Carolina, Daiane, Denise B, Denise P, Edson, Felipe, Jaime, Jeanine, Joel, Lucas, Luciano, Neide, Paula, Sandro e eu começamos a nos entrelaçar. Jean e Santiago, logo depois. Ou antes, reportando uma cidade 4,7 mil quilômetros distante e provocando a vontade de conhecê-la. Não imaginava que era o prenúncio do que a Mision Esperanza revelaria já no dia seguinte: o lugar são as pessoas. Essa quase obviedade ressoou nos meus ouvidos o tempo todo em que andava por Medellín, na Colômbia. Bem mais do que os números, todos superlativos, de uma transformação conquistada em trinta anos.

Quarenta mil jovens mortos em uma década, entre os anos 1980 e 1990. A cada cem mil habitantes, 383 homicídios. Cidade mais perigosa do mundo por 20 anos. E um monte de títulos que ninguém quer carregar. Além da curiosidade sobre a transformação em si, o pretérito imperfeito estava presente o tempo todo para fazer referência à cidade comandada pelo narcotráfico: era. Não estávamos em uma série da Netflix.

A espetacularização era justamente oposta: um show de cidadania e pertencimento, em cada canto distinto da cidade. Biblioteca no metrô? Tem! Psicóloga que atende em uma tenda instalada em espaços públicos? Ginástica para pessoas com deficiência? Aulas de música para a gurizada? Ações de formação de público para famílias? Remuneração para mães que cuidam de outras crianças? Piscinas olímpicas para treinamento de possíveis atletas e fruição da população? Bondinho para acessar em minutos as áreas mais altas e remotas da cidade? Tem, também. Tudo isso de livre acesso — e não grátis, como aprendi, porque sempre tem alguém pagando por isso.

Tão superlativos quanto os números da violência dissipada são os de investimento maciço em cultura cidadã. Dois milhões e setecentos mil habitantes. Um milhão e meio de estudantes. Mil e duzentas praças e 58 universidades. Mil e quarenta e quatro quadras esportivas. Vinte e seis parques bibliotecas. Vinte e uma unidades de vida articulada. A emoção, no entanto, não dá para quantificar com precisão.

É lindo ver prédios belíssimos entre casinhas empilhadas dentro de comunidades e observar a comunhão entre a arquitetura planejada e os arranjos possíveis encontrados pelos moradores. Todo mundo tem acesso a tudo o que é oferecido – e sabe disso. Mais do que saber, vibra, explica, convence. A transformação urbana salta aos olhos, é fato, mas o que torna o percurso mágico são as interações, a experiência de quem vive o lugar e mostra que o projeto já é realidade.

Nas falas de Juan Andrés, Walter, Lina, Daniel, Carlos, Natalia, Cristian, Juliana, Mari, Maria del Pilar, Jobico, gente com quem cruzei ao longo dos dias que estive lá, pude reafirmar uma certeza: tratar pessoas com respeito e equidade reflete na sociedade inteira. Muda a cara da cidade. E também transforma quem teve a chance de aprender com elas.